Dua Lipa aclara supuesta relación con Trevor Noah: ‘He sido un poco egoísta’

La cantante británica Dua Lipa ha sido relacionada sentimentalmente con varios hombres durante los últimos meses luego de su rompimiento en diciembre de 2021 con Anwar Hadid, por lo que rompió el silencio y confirmó que sigue soltera poco después de ser vista aparentemente besando al conductor de The Daily Show, Trevor Noah, tras una cita en Nueva York.

Cuando visitó México para presentar su gira en el Foro Sol se le vio junto al actor y DJ español Aron Piper, con quien pasó el temblor en el Looloo Studio, un centro nocturno ubicado en la zona rosa. También apareció con el diseñador de modas Simon Porte Jacquemus, con quien se paseó por las calles mexicanas; sin embargo, él está casado con Marco Maestri.

¿Qué dijo Dua Lipa sobre su soltería?

Pese a que tuvo una relación intermitente desde 2019 con Hadid, después de dos años el amor terminó, razón por la que Dua Lipa se enfocó en sí misma.

La intérprete de ‘Levitating’, de 27 años, destacó su estado civil en una plática con Charli XCX en el último episodio dentro de su podcast Dua Lipa: At Your Service.

“Para mí, este es el primer año que no he estado en una relación durante mucho tiempo. Ha sido genial estar sola y pensar solo en mí misma y ser un poco egoísta, algo que nunca he tenido la oportunidad de hacer”, refirió.

Aunque ha disfrutado de su soledad –e incluso ha comenzado a realizar todos los días yoga caliente, lo que asegura ha ayudado a su cuerpo cuando baila en cada concierto–, reconoce que en ocasiones es bueno tener una pareja para apoyarse cuando la vida se vuelve abrumadora.

“Pero cuando encuentras a alguien que realmente te ablanda y te calma hace una gran diferencia”, añadió sobre su vida privada.