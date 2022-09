Alejandra Guzmán: ¿Por qué la cantante tiene prótesis de titanio en la cadera?

Alejandra Guzmán dio de qué hablar luego de salir en ambulancia tras una caída en su presentación como parte de la gala por la Herencia Hispana celebrada en Washington, Estados Unidos, tras lo cual ingresó al hospital con un fuerte dolor en la cadera, que se le dislocó al igual que el fémur.

La intérprete de ‘Mírala míralo’ volvió a complicar su salud con problemas con los que ha lidiado desde abril de 2009, cuando se realizó una intervención estética para aumentar el tamaño de sus glúteos a cargo de Valentina de Albornoz, aunque en lugar del resultado que esperaba obtuvo un dolor intenso tras el cual estuvo al borde de la muerte.

Las 41 operaciones de Alejandra Guzmán

Después de que se le inyectó una sustancia denominada metil metacrilato, la ‘reina del rock’ desarrolló infección de biopolímeros que ha intentado sacar de su cuerpo durante los últimos nueve años, siendo en enero de 2022 su cirugía número 41 luego de recuperarse por segunda vez del COVID-19.

Guzmán, que ha cambiado varias veces de doctores, firmó una carta en donde aprobó que se hicieran experimentos al intentar extraerle la sustancia.

“Empecé a darme cuenta de que no estaba bien de salud cuando estaba en Londres haciendo un disco. Ahí ya no podía caminar y me empezaba a sentir muy mal, con una fiebre espantosa. Se necrosa tu piel, se pone negra y dura como una piedra y el plástico no permitía que pegara mi piel con mi piel porque había plástico”, dijo en entrevista con Yordi Rosado.

Fue en 2013 que a la cantante le colocaron una prótesis de cadera de titanio luego de varios lavados quirúrgicos, por lo que incluso bromeó que sería “la Guzmán biónica” a través de sus redes sociales. Para 2014 ya llevaba 19 operaciones, aunque fue en 2016 cuando le colocaron la segunda prótesis.