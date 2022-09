Alfredo Adame habla de sus cuatro fracturas tras agresión: ‘Va a requerir cirugía’

Después de recibir fuertes agresiones físicas, el conductor Alfredo Adame aseguró que necesitó de 15 o 16 puntadas. Derivado de una fuerte hinchazón, los especialistas no saben aún si tiene desprendimiento de retina, aunque sí requerirá de cirugía ya que se le detectaron cuatro fracturas faciales cerca del ojo.

“Es una interna y tres externas que van a requerir cirugía y meter placas de platino o no sé para arreglarlo; hay posible desprendimiento de retina del ojo, pero como está muy inflamado el oftalmólogo no puede llegar al fondo y darse cuenta si sí o si no. Yo digo que sí porque veo flashazos y es un indicio”, contó a Venga la Alegría.

Este mediodía volverá para dar seguimiento a su situación y saber qué procede, aunque considera que no ha bajado la inflamación. Después de la adrenalina que vivió, relató cómo pasó la noche.

“Ya había vomitado en el hospital y me empecé a sentir mal, se me bajó la presión. En la noche me sentía muy desvalijado, incluso no me podía dormir y me terminé durmiendo a las 3 de la mañana”, agregó. “Voy a seguir con mis mentadas de famosos con lentes”.

¿Cómo fue la agresión a Alfredo Adame?

De acuerdo con su versión, todo ocurrió en Tepepan, en Tlalpan, luego de que unos “malandros” tuvieran un ajuste de cuentas tras el cual le dispararon a un hombre para matarlo e hirieron en el hombro a la mujer que lo acompañaba. Los agresores –que ya se encuentran detenidos– serían sobrino y hermano de los implicados.

Adame relató que llegaron en dos motocicletas y una camioneta. “Lo de ayer no es un asalto, es un ajuste de cuentas con estos malandros”, detalló sobre el primer incidente, del cual vecinos cuentan con videos.

Asimismo, reveló que tras una persecución con un policía el servidor también falleció al intentar detenerlos y negó que los estuviera grabando o tomando fotografías ya que lo que intentaba era ayudarlos porque estaban gritando a pocos metros de su casa.

“Llega el primero que me agredió gritando que lo ayuden, yo pensé que era una mujer embarazada. Bajan a la mujer y me doy cuenta que trae sangre. Me regreso a la puerta y de repente el que traía a la mujer y otros tres se vienen enfrente: ‘un teléfono, por favor’. Yo, como toda la vida he tenido vocación de ayudar a la gente, me acerco y le pregunto ‘¿qué pasó?, como diciendo si quieres un celular aquí está el mío. ‘Lárgate de aquí hij…, que tienes que andar de metiche’, me dijeron”.

Sin embargo, este no sería la primera vez que se enfrentan ya que el conductor expresó que anteriormente había salido corriendo. En esta ocasión le dieron primero un puñetazo en la cara seguida de patadas y posteriormente otro hombre le pegó por atrás.

“El que me dio el puñetazo por atrás seguramente tenía un tubo, es un cuate con el que ya una vez había tenido un enfrentamiento. Caigo totalmente noqueado con las manos como en cuclillas y me mete tres patadas en el lado derecho”.