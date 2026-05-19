¡Siu! Cristiano Ronaldo va al Mundial 2026: Lista de los 27 convocados de Portugal

Durante el anuncio de los convocados, el DT Roberto Martínez hizo un breve homenaje a Diogo Jota, quien murió el año pasado. (Foto: EFE)

¡Cristiano Ronaldo va al Mundial 2026! A semanas del inicio de la justa deportiva, Roberto Martínez, director técnico de Portugal, reveló la lista completa de los 27 futbolistas convocados para disputar el torneo más importante del fútbol.

La convocatoria se presentó oficialmente con “27 jugadores más uno”, ya que Martínez también incluyó simbólicamente a Diogo Jota, futbolista del Liverpool que falleció el año pasado en un accidente automovilístico. Durante el anuncio, el estratega portugués aseguró que el atacante seguirá presente en el equipo.

“Será el más uno para siempre”: comentó Martínez al recordar al delantero. El entrenador agregó que Jota estará en la mente de todos cuando Portugal intente proclamarse campeón mundial por primera vez: “Perder a Diogo Jota fue un momento inolvidable y muy duro. Pero, al día siguiente, todos asumimos la responsabilidad de luchar por el sueño de Diogo”, señaló.

Cristiano Ronaldo encabeza la lista de convocados al Mundial 2026 por Portugal. (Foto: EFE/EPA/Anna Szilagyi).

¿Quiénes son los convocados por Portugal al Mundial 2026?

Entre los seleccionados aparecen nombres consolidados del fútbol europeo como Vitinha, Bruno Fernandes y Bernardo Silva. Además, destaca la inclusión del delantero Gonçalo Guedes, actualmente en la Real Sociedad.

Durante una conferencia de prensa realizada en el complejo Ciudad del Fútbol, en Oeiras, Martínez destacó la versatilidad del atacante portugués: “Puede jugar por las bandas, por el centro y abrir espacios en el contraataque”, explicó el entrenador sobre Guedes.

La convocatoria también confirma la presencia de varias figuras que militan en clubes importantes del continente. Entre ellas están João Félix, compañero de Cristiano Ronaldo en el Al Nassr; Bruno Fernandes, del Manchester United; Bernardo Silva, del Manchester City, y cuatro futbolistas del Paris Saint-Germain: Nuno Mendes, Vitinha, João Neves y Gonçalo Ramos.

Sobre Cristiano Ronaldo, Martínez aseguró que espera mantener el mismo liderazgo que el delantero ha mostrado en los últimos años: “Cuando hablamos de él, hay dos jugadores. Está el ícono del fútbol mundial, sobre quien todos los aficionados tienen una opinión y reconocen lo que aporta al fútbol, y luego está nuestro capitán”: afirmó.

El estratega también señaló que Ronaldo fue una pieza importante para la obtención de la Liga de Naciones, por lo que esperan “el mismo nivel de responsabilidad y ejemplo en el vestuario”.

Cristiano reconoció el pasado noviembre, durante una cumbre en Arabia Saudita, donde juega con el Al Nassr, que el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá será el último de su carrera.

Porteros

Diogo Costa (Oporto, POR)

Rui Silva (Sporting, POR)

José Sá (Wolverhampton, ING)

Ricardo Velho (Gençlerbirligi, TUR)

Defensas

Diogo Dalot (Manchester United, ING)

Matheus Nunes (Manchester City, ING)

Nélson Semedo (Fenerbahçe, TUR)

João Cancelo (FC Barcelona, ESP)

Nuno Mendes (PSG, FRA)

Gonçalo Inácio (Sporting, POR)

Rúben Dias (Manchester City, ING)

Tomás Araújo (Benfica, POR)

Renato Veiga (Villarreal, ESP)

Centrocampistas

Rúben Neves (Al Hilal, KSA)

Samú Costa (Mallorca, ESP)

João Neves (PSG, FRA)

Vitinha (PSG, FRA)

Bruno Fernandes (Manchester United, ING)

Bernardo Silva (Manchester City, ING)

Delanteros

João Félix (Al Nassr, KSA)

Francisco Trincão (Sporting, POR)

Francisco Conceição (Juventus, ITA)

Pedro Neto (Chelsea, ING)

Rafael Leão (AC Milan, ITA)

Gonçalo Guedes (Real Sociedad, ESP)

Gonçalo Ramos (PSG, FRA)

Cristiano Ronaldo (Al Nassr, KSA)

Portugal quedó el Grupo K junto con Colombia, Uzbekistán y Congo. Portugal debutará contra Congo el 17 de junio en Houston, solo seis días después del arranque del Mundial 2026 con un partido entre México y Sudáfrica en el Estadio Banorte.

Con información de EFE y AP.