Inauguración Mundial 2026: Presidente de Sudáfrica asistirá al partido inaugural vs. México

México recibirá al presidente de Sudáfrica para el partido inaugural el próximo 11 de junio. (Fotoarte: El Financiero Shutterstock)

El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, estará en México para asistir al partido inaugural del Mundial el próximo 11 de junio, confirmó Gabriela Cuevas, coordinadora de los trabajos para el Mundial.

“Sigue confirmada la visita del presidente de Sudáfrica para el partido inaugural del México vs. Sudáfrica el próximo 11 de junio”, afirmó Gabriela Cuevas en entrevista con Ciro Gómez Leyva.

La coordinadora para los trabajos del Mundial en México aseguró que en las próximas semanas se coordinarán las agendas y confirmaciones tanto del Gobierno como de la FIFA para saber qué otros mandatarios y jefes de Estado asistirán a los distintos partidos de la justa deportiva.

“En las próximas dos semanas recibiremos información más puntual de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y de la FIFA para que nos digan cuáles son las confirmaciones. La FIFA también mandó sus invitaciones y tiene su propios procesos de protocolo”, agregó Gabriela Cuevas.

¿Qué sabemos sobre la visita del Rey Felipe VI a México?

Al ser cuestionada sobre la visita del Rey Felipe VI a México, la coordinadora para los trabajos del Mundial aseguró que sí está confirmada la asistencia y se prevé que en las próximas horas se haga oficial.

“Sí me confirmaron esta información, aunque no he recibido un correo electrónico de la SRE aunque seguramente llegará durante el día de hoy”, agregó.

Gabriela Cuevas aseguró que en los próximos días se harán oficiales las confirmaciones también con las asistencias registradas por la FIFA.

El Rey de España confirmó que viajará a Guadalajara para asistir al partido la selección española contra la de Uruguay como parte del Mundial 2026.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre la visita del Rey de España a México?

La visita del rey Felipe VI también fue confirmada por la presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia ‘mañanera’ de este lunes 18 de mayo.

“Me dieron la carta hoy en la mañana”, confirmó la mandataria quien aseguró que apenas se revisarán las agendas para saber si es posible o no una reunión con el Rey.

Sin embargo, la presidenta Sheinbaum también aclaró que no asistirá a ningún partido del Mundial 2026 a pesar de la presencia de los jefes de Estado.

La mandataria aseguró que no se descartan unas reuniones alternas sin necesidad de que ella asista a los partidos del encuentro deportivo.

Sobre la visita del Rey de España a México, Sheinbaum afirmó que ocurrirá en un “momento completamente distinto” de la relación bilateral, tras del reconocimiento por parte de Madrid de los “abusos” cometidos durante la conquista española.