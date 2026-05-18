Sheinbaum descarta riesgos para México por lo que declaren exfuncionarios de Sinaloa en EU

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia matutina de este lunes.

La presidenta Claudia Sheinbaum reaccionó a la detención del exsecretario de Seguridad de Sinaloa, Gerardo Mérida, y de Enrique Díaz, exsecretario de Finanzas, quienes se entregaron en Estados Unidos.

Durante su gira de este fin de semana, le preguntaron a la mandataria sobre el tema, pero ella no respondió nada al respecto.

Gerardo Mérida, exsecretario de Seguridad de Sinaloa, se entregó al cruzar de Nogales a Arizona, según informó el Gabinete de Seguridad. Mientras que también se entregó a las autoridades estadounidenses, Enrique Díaz, exsecretario de Finanzas de Sinaloa.

Sheinbaum reacciona a entrega de exfuncionarios de Sinaloa a EU: ‘No hay riesgos para México’

Al ser cuestionada sobre la entrega de exfuncionarios de Sinaloa a Estados Unidos: Gerardo Mérida y Enrique Díaz, la presidenta descartó que haya riesgos para México.

“No hay ningún riesgo. Fue una decisión de ellos entregarse y no hay ningún riesgo”, aseguró la mandataria.

La presidenta también descartó consecuencias de que Morena sea considerado como organización terrorista por sus presuntos vínculos con cárteles.

“Digo que no hay riesgos porque, si hay pruebas, que la fiscalía actúe, nosotros no tenemos ningún vínculo con criminales, ni siquiera de cuello blanco”, añadió.

UIF ‘congeló’ cuentas de Rubén Rocha por mecanismos entre bancos de México y EU

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sí congeló las cuentas de Rubén Rocha Moya, confirmó la presidenta Sheinbaum.

La mandataria explicó que se trata de mecanismos entre bancos de México y Estados Unidos.

Sheinbaum enviará propuesta de reforma para que elección judicial sea en 2028

La presidenta Sheinbaum confirmó que se enviará al Congreso una propuesta de reforma para que la elección judicial se realice en 2028.

La consejera Jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, presentará en la ‘mañanera’ cuál será la propuesta junto con los cambios que conlleva mover la elección judicial.

Dentro del plan de Sheinbaum se convocará un periodo extraordinario al Congreso para analizar y votar la reforma con la intención de mover la fecha de la elección.

Una de las razones que explicó la mandataria es que en caso de realizarse en 2027, la elección judicial deberá tener casillas especiales que serían diferentes a las de las votaciones intermedias.

¿Cuándo sería la nueva fecha de la elección judicial en 2028?

Luisa María Alcalde explicó que, de ser aprobada la reforma, la elección judicial sería el domingo 4 de junio de 2028, tanto a nivel nacional como a nivel local. En la elección de 2028 se renovarán:

4 magistrados electorales de la Sala Superior del Tribunal Electoral.

de la Sala Superior del Tribunal Electoral. 463 magistrados de Tribunales Colegiados de Circuito.

385 jueces de Distrito.

424 magistrados y 2 mil 831 jueces de 25 estados.

Además, se propone la creación de la comisión coordinadora para homologar metodologías y criterios de evaluación de los comités de evaluación.

Los comités de cada poder elegirán a la persona que coordine sus trabajos por lo que la comisión verificará el cumplimiento de requisitos formales.

Elección judicial en 2028: ¿Qué cambios propone la reforma de Sheinbaum?

Otro de los cambios que propone la reforma es la reducción del número de candidatos por Poder para facilitar la elección.

La consejera Jurídica también presentó una nueva propuesta de boleta para la elección judicial como una manera de simplificar el proceso.

Cada elector votará por un juez y un magistrado para cada una de las especialidades, entre las candidaturas de los tres poderes.

Las boletas distinguirán las candidaturas que postule cada Poder, incluyendo a magistrados y jueces en funciones que quieran reelegirse.

¿Elección judicial y revocación de mandato serían el mismo día en 2028?

La presidenta Sheinbaum confirmó que en la propuesta se agregó que la elección de 2028 podrá ser concurrente con la revocación de mandato.

De esta forma, la mandataria agregó que la revocación de mandato sería el mismo día de la elección judicial.

Otras modificaciones son que las elecciones judiciales y las ordinarias podrán hacerse en la misma ubicación, garantizando que los representantes de partidos no intervengan.

El escrutinio y cómputo de votos se hará en las mismas casillas. Se adelanta tres meses el plazo del Senado para emitir la convocatoria general.