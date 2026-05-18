Rey Felipe VI acepta invitación de Sheinbaum: Viajará a México para el partido de Uruguay vs. España

El rey de España, Felipe VI, viajará el próximo 26 de junio a Guadalajara (México) para presenciar el partido de fútbol que disputarán la selección española y la de Uruguay en la fase de grupos del Mundial de 2026, según han anunciado este lunes 18 de mayo.

Felipe VI atiende así las invitaciones cursadas por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, mediante sendas misivas dirigidas al jefe del Estado.

El monarca ha confirmado ya a Sheinbaum e Infantino que acepta su invitación para a ese encuentro de la Copa del Mundo, que se disputará en la ciudad mexicana de Guadalajara, han añadido desde la Casa Real.

En la fase de grupos del Mundial, la Roja se enfrentará primero a la selección de Cabo Verde, después a la de Arabia Saudí y finalmente a la de Uruguay.

Sheinbaum invita al rey Felipe VI al Mundial 2026

El pasado mes de marzo, Claudia Sheinbaum confirmó que había enviado una invitación a Felipe VI para asistir al Mundial 2026 y explicó que se habían remitido similares invitaciones a todos los países con los que México mantiene relaciones.

La noticia salió a la luz en medio del proceso de normalización de las relaciones diplomáticas con España.

El envío de la carta se produjo antes de que el rey reconociera públicamente que durante la conquista de América hubo “mucho abuso”, declaraciones que Sheinbaum calificó posteriormente como un “gesto de acercamiento”, aunque señaló que aún debe avanzarse en el reconocimiento histórico.

Después, en abril, la presidenta de México viajó a Barcelona para participar en la cumbre en defensa de la democracia, organizada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Felipe VI visita Canadá por asuntos económicos

La visita de trabajo de tres días del rey Felipe VI a Canadá, que se inicia el 19 de mayo, acompañado por el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y una misión empresarial española, se produce cuando Ottawa busca de forma activa aliados industriales fiables para reducir su dependencia de Estados Unidos.

El viaje, con actos en Ottawa y Toronto, tiene un marcado carácter económico y cuenta como antecedente las visitas que el ministro Cuerpo realizó en 2024 y 2025 para reforzar los vínculos bilaterales.

La visita de Felipe VI y de Cuerpo pretende transformar ese interés en oportunidades concretas. En Toronto el programa incluye un foro empresarial en el MaRS Discovery District, encuentros con inversores y una reunión con altos ejecutivos canadienses y españoles.

También está prevista la firma de un memorando de entendimiento en inteligencia artificial, con participación de empresas como Indra y Multiverse Computing y con el Barcelona Supercomputing Center como uno de los referentes españoles.

Otro terreno emergente es la defensa. Canadá ha lanzado una estrategia industrial para reforzar su autonomía militar, elevar el peso de proveedores nacionales y trabajar con “aliados de confianza” cuando no pueda producir por sí solo.