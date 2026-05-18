Binance festeja el Bitcoin Pizza Day 2026 con eventos en México y América Latina

A 16 años de la primera compra realizada con Bitcoin, Binance anunció una serie de eventos presenciales en América Latina para celebrar el denominado Bitcoin Pizza Day 2026, una fecha que se ha convertido en uno de los símbolos más representativos de la evolución de los activos digitales a nivel global.

La compañía, considerada el exchange de criptomonedas más grande del mundo, realizará encuentros abiertos a la comunidad en Argentina, Brasil, Colombia, México y Perú, con el objetivo de reunir a usuarios, inversionistas y entusiastas del ecosistema blockchain. Inscripciones: MX: https://luma.com/y0yt8ig3

La celebración recuerda el 22 de mayo de 2010, cuando el programador Laszlo Hanyecz utilizó 10 mil bitcoins para comprar dos pizzas en Estados Unidos, en lo que se considera la primera transacción comercial documentada con esta criptomoneda. Aunque en aquel momento el hecho parecía una curiosidad tecnológica, hoy es visto como un episodio clave en la historia financiera y digital contemporánea.

Con el paso de los años, el valor de esos 10 mil bitcoins se disparó de manera exponencial. Lo que entonces equivalía apenas al costo de una comida, actualmente representaría una fortuna multimillonaria, dependiendo de la cotización del activo digital.

Para especialistas y participantes del mercado, ese episodio marcó el inicio de Bitcoin como medio de intercambio y abrió la puerta al desarrollo de un ecosistema financiero alternativo basado en tecnología descentralizada.

En paralelo, Bitcoin ha evolucionado hasta consolidarse como uno de los activos digitales más relevantes del mercado global. Su oferta limitada a 21 millones de unidades y su creciente adopción institucional han impulsado comparaciones con el oro, al ser considerado por muchos inversionistas como una reserva de valor de largo plazo.

Pese a los periodos de volatilidad que han caracterizado su trayectoria, la criptomoneda ha mantenido un crecimiento significativo desde su creación, fortaleciendo su presencia tanto en mercados financieros como en estrategias de inversión diversificadas.

Como parte de las actividades de conmemoración, Binance realizará eventos presenciales en distintos puntos de la región. En México, el encuentro se llevará a cabo en WeWork Polanco, en la Ciudad de México, mientras que en Brasil la sede será el Estadio Morumbi de São Paulo.

En Argentina, la celebración se realizará en La Calle Bar 2, en Buenos Aires; en Colombia, en la Torre 90 de Bogotá; y en Perú, la firma organizará una activación especial en la pizzería Almacén de Pizzas, en Lima, donde los asistentes podrán participar en dinámicas y concursos.

La empresa informó que los eventos estarán dirigidos a toda la comunidad interesada en el ecosistema cripto y contarán con actividades de networking, interacción con usuarios y promociones especiales relacionadas con la fecha. Inscripciones: MX: https://luma.com/y0yt8ig3