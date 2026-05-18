El Private Equity entra en su verdadera prueba de madurez

El repunte del Private Equity en 2025 no debe leerse simplemente como una vuelta a la normalidad; es el inicio de una era mucho más exigente. Si bien las cifras confirman que la industria ha retomado dinamismo tras tres años de sequía, la verdadera noticia no es cuánto capital regresó, sino bajo qué condiciones lo hizo.

Estamos ante un mercado que ha perdido la inocencia y que hoy castiga la falta de especialización.

El valor global de los buyouts creció 44% interanual hasta alcanzar 904 mil millones de dólares, mientras que las ventas de participaciones (exits) aumentaron 47%, sumando 717 mil millones de dólares. Estas cifras son contundentes y reflejan una reactivación clara, pero el trasfondo de esta recuperación es lo que realmente importa.

El crecimiento estuvo altamente concentrado: apenas trece operaciones representaron el 30% del valor total global. El capital ha regresado primero a lo seguro, a compañías consolidadas en geografías estables. Este patrón sugiere que el mercado no volvió de manera uniforme, sino de forma selectiva; la confianza existe, pero está obsesionada con la certidumbre.

Sin embargo, persiste una presión estructural que no podemos ignorar: la liquidez todavía no fluye al ritmo que los inversionistas esperan. El desafío actual de la industria no es solo invertir, sino generar retornos visibles y oportunos en un entorno que ya no regala nada.

Durante la llamada “década dorada” de los años 2010, operamos en un entorno excepcionalmente favorable: tasas bajas y financiamiento abundante que permitían retornos atractivos con crecimientos moderados en utilidades. Hoy, ese modelo está agotado.

Con tasas más altas y procesos de salida más largos, las firmas han tenido que elevar su estándar de juego. Los líderes del sector estamos destinando más recursos a la especialización sectorial, análisis de datos e inteligencia artificial.

La gestión del portafolio se ha vuelto más intensiva y profesionalizada; un estándar competitivo más alto que, aunque incrementa los costos, es el único camino viable.

En este nuevo escenario, donde enfrentamos tasas de financiamiento de entre 8% y 9%, la forma de generar valor cambió de manera estructural. Cuando decimos que “12 es el nuevo 5”, no busco lanzar un eslogan pegajoso; planteo un diagnóstico de supervivencia. Si antes bastaba un crecimiento anual del 5% en utilidades para duplicar el capital, hoy se requiere entre el 10% y 12% para alcanzar resultados comparables.

Ahora es indispensable transformar y hacer crecer los negocios de manera sostenida. Esta nueva etapa puede entenderse como la verdadera prueba de madurez del Private Equity. El aumento en los precios de mercado dejó de ser el principal motor de rentabilidad.

El foco se traslada hacia la creación de valor real: expansión orgánica, mejora de márgenes, optimización de procesos, digitalización, profesionalización de equipos directivos y ejecución disciplinada. En otras palabras, el éxito dependerá cada vez más de la capacidad operativa y menos del entorno financiero.

En este contexto más exigente, América Latina vuelve a posicionarse con un atractivo estratégico real. Cerca del 70% de los inversionistas institucionales ve buenas perspectivas en la región, especialmente en sectores con motores estructurales como energía y agroindustria. Pero el interés no será automático; requerirá gestores con profundo conocimiento local y, sobre todo, capacidad de ejecución.

La industria también ha buscado nuevas alternativas para gestionar liquidez. El mercado secundario creció 41% y los vehículos que permiten extender la vida de ciertas inversiones avanzaron 62%.

Estas herramientas aportan flexibilidad y soluciones creativas, pero no sustituyen la necesidad de generar valor tangible en las compañías. La ingeniería financiera puede complementar la estrategia, pero no reemplazar el desempeño operativo.

El Private Equity no está simplemente atravesando un rebote cíclico; está redefiniendo su estándar de éxito. La próxima década no estará determinada por la abundancia de capital, sino por la capacidad de impulsar crecimientos de doble dígito en negocios reales.

Quienes logren adaptarse a esta nueva realidad consolidarán su liderazgo; quienes no, enfrentarán un mercado que no perdona la falta de resultados.

Al final del día, la madurez de nuestra industria ya no se medirá por cuánto capital levantamos, sino por cuánto valor genuino somos capaces de crear.