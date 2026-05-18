Distintivo Hidro Sustentable: la estrategia que convirtió el ahorro de agua en eficiencia operativa

En México, donde la crisis hídrica se ha convertido en uno de los principales desafíos económicos y sociales, la eficiencia en el uso del agua dejó de ser únicamente un tema ambiental para transformarse en un asunto estratégico para las empresas.

En ese contexto, el Distintivo Hotel Hidro Sustentable —hoy evoluciona hacia el Distintivo Hidro Sustentable— consolidándose como uno de los modelos más exitosos de ahorro de agua y eficiencia operativa en el país.

Creado en 2011 por Fundación Helvex y la Alianza por la Sustentabilidad Hídrica en el Turismo, el programa surgió con un objetivo claro: ayudar a los hoteles a implementar mejores prácticas para optimizar su consumo de agua, reducir costos operativos y fortalecer su gestión ambiental.

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Más de una década después, los resultados muestran la dimensión de su impacto. Desde su creación, cerca de 700 hoteles en México han participado en el proceso de evaluación y casi 500 han obtenido el distintivo, generando un ahorro acumulado superior a 750 millones de litros de agua en todo el país.

La evolución del programa refleja también la transformación que vive actualmente el sector empresarial frente a la sostenibilidad. Hace algunos años, las iniciativas ambientales eran vistas principalmente como esfuerzos reputacionales. Hoy, representan eficiencia financiera, resiliencia operativa y ventajas competitivas.

El Distintivo ha demostrado precisamente eso: que la sostenibilidad puede generar beneficios económicos medibles. En su edición 2025, el programa alcanzó cifras récord. Un total de 183 hoteles de cinco cadenas hoteleras fueron reconocidos tras implementar estrategias de eficiencia hídrica que permitieron ahorrar más de 335 millones de litros de agua en un solo año.

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La cifra equivale al abastecimiento anual de agua de una colonia de aproximadamente seis mil personas. Pero además del impacto ambiental, el ahorro operativo también fue significativo: los hoteles participantes redujeron más de 25 millones de pesos en gastos relacionados con el consumo de agua.

El desempeño también refleja avances en eficiencia de consumo. Durante 2025, los hoteles participantes lograron disminuir 17% su uso de agua respecto a 2024, alcanzando un promedio de 300 litros diarios por huésped, equivalente a una reducción cercana a 60 litros por persona.

Detrás de estos resultados existe una metodología integral que combina evaluación técnica, capacitación y administración ambiental.

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El programa no sólo reconoce buenas prácticas; también capacita a los hoteles para implementar sistemas de gestión hídrica, monitoreo de consumos y estrategias de mejora continua capaces de generar reducciones de hasta 30% en el uso de agua.

La evolución del Distintivo también puede medirse por su crecimiento histórico. Mientras en 2013 únicamente siete hoteles habían sido reconocidos, para 2025 la cifra aumentó a 183 establecimientos, multiplicando más de 25 veces el alcance inicial del programa.

Este crecimiento ocurre en un contexto particularmente complejo para México. De acuerdo con distintos análisis especializados, más del 70% del territorio nacional enfrenta estrés hídrico, mientras que el país pierde cerca del 40% del agua potable debido a fugas y deficiencias en infraestructura.

Frente a este escenario, la eficiencia hídrica comienza a posicionarse como un elemento central en la competitividad empresarial.

Para Grupo Helvex y Fundación Helvex, el Distintivo representa un ejemplo de cómo las estrategias ambientales pueden generar impactos económicos tangibles y escalables.

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“El agua es un reto compartido que exige soluciones integrales. La evolución hacia el Distintivo Hidro Sustentable representa un paso natural para llevar este modelo probado a otros sectores con alto consumo de agua donde podemos generar impactos medibles y sostenibles”, señaló Gilberto Alcaraz, Director de Asuntos Corporativos de Grupo Helvex.

Precisamente, el éxito alcanzado en el sector hotelero impulsó una nueva etapa para el programa.

En su décima edición, el Distintivo evolucionó hacia un modelo multisectorial que buscará replicar esta experiencia en restaurantes, hospitales e instituciones educativas. La decisión responde a una lógica de negocio y sostenibilidad: ampliar un modelo que ya probó generar ahorros medibles en industrias con alto consumo hídrico.

En restaurantes, por ejemplo, el consumo puede alcanzar hasta cinco mil litros diarios; en hospitales, alrededor de 30 mil litros al día; y en centros educativos, hasta 100 mil litros mensuales.

La nueva etapa del Distintivo buscará incorporar tecnologías eficientes, monitoreo operativo, cumplimiento normativo y cultura organizacional enfocada en el uso responsable del agua.

La evolución del programa confirma una tendencia cada vez más clara dentro del sector empresarial: la sostenibilidad dejó de ser un costo adicional y comenzó a consolidarse como una herramienta de eficiencia y competitividad. En un entorno marcado por presión hídrica, incremento en costos operativos y exigencias regulatorias crecientes, el ahorro de agua ya no sólo representa una meta ambiental. También se ha convertido en una estrategia financiera de largo plazo.