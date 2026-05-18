La ‘rama de olivo’ de Trump: Ofrece ‘perdón’ temporal a sanciones contra petróleo de Irán

Los precios del petróleo cayeron este lunes 18 de mayo tras reportes de avances en las negociaciones entre EU e Irán.

Estados Unidos propuso una exención temporal de sanciones al petróleo de Irán, una demanda clave de Teherán para aceptar un acuerdo de paz y reabrir el Estrecho de Ormuz.

La noticia fue reportada por el medio Tasnim. Estados Unidos no confirmó la oferta de la exención, que estaría vigente hasta alcanzar un acuerdo final, citando a una fuente cercana al equipo negociador.

El crudo Brent cotizaba alrededor de 109 dólares por barril, pero cayó a los 107.80 dólares tras el reporte. Los bonos globales habían operado cerca de niveles vistos hace décadas en respuesta a los temores de que la inflación obligue a los responsables de la política monetaria a elevar las tasas de interés.

‘No quedará nada de ellos’: La nueva amenaza de Trump a Irán

El presidente Donald Trump expresó previamente frustración con Irán y le dijo que “el reloj corre”, horas después de que drones atacaran una planta nuclear en Emiratos Árabes Unidos.

Teherán “más vale que se mueva, RÁPIDO, o no quedará nada de ellos”, afirmó Trump en Truth Social el domingo 17 de mayo. Fueron sus comentarios más beligerantes sobre la guerra con Irán, que se mantiene en un frágil alto al fuego, desde su encuentro con Xi Jinping en China.

Irán demanda reparaciones y el descongelamiento de activos antes de aceptar un acuerdo de paz con EU. También exige a Washington que ponga fin a un bloqueo sobre los puertos iraníes y que acepte que Teherán tenga cierto grado de control sobre el tráfico marítimo por el Estrecho de Ormuz.

¿Qué ataques hubo en Medio Oriente durante el fin de semana?

Un dron provocó un incendio en una estación eléctrica de la central nuclear de Barakah, en Emiratos Árabes Unidos, lo que subrayó la fragilidad de la tregua. Fue lanzado desde el oeste de Emiratos Árabes Unidos, según el Ministerio de Defensa del país, que agregó que otros dos drones fueron interceptados.

Generadores diésel de emergencia fueron activados para suministrar energía a la unidad 3 de la planta, informó el Organismo Internacional de Energía Atómica en una publicación en redes sociales. No hubo impacto radiológico, según la oficina de medios de Abu Dabi.

Arabia Saudita interceptó y destruyó tres drones que entraron en su espacio aéreo el domingo 17 de mayo desde Irak, donde hay muchas milicias respaldadas por Irán. No estaba claro si formaban parte del ataque contra Emiratos Árabes Unidos.

“El ataque terrorista contra la central nuclear de Barakah, ya sea perpetrado por el responsable principal o a través de uno de sus aliados, representa una peligrosa escalada y un capítulo oscuro que viola todas las leyes y normas internacionales”, subrayó Anwar Gargash, asesor sénior de política exterior del presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed.

“Esta escalada reprochable reafirma la naturaleza de los desafíos que enfrenta la región para confrontar a las fuerzas del mal, el caos y el sabotaje”, puntualizó.

Según informó Bloomberg, Emiratos Árabes Unidos ha sido el más agresivo de los Estados árabes hacia Irán, tanto en la retórica como al llevar a cabo ataques limitados contra la República Islámica antes de que comenzara el alto al fuego el 8 de abril.

Irán no ha hecho ningún comentario público sobre los ataques.

Pakistán envió 8 mil soldados, un escuadrón de aviones de combate y un sistema de defensa aérea a Arabia Saudita como parte de un pacto de defensa mutua firmado el año pasado, informó Reuters citando a personas familiarizadas con el asunto. Dos de ellas comentaron que el personal desplegado tendrá principalmente un papel de asesoría y entrenamiento.

Durante el fin de semana, la agencia semioficial iraní Fars señaló que Estados Unidos había fijado cinco condiciones principales para un acuerdo de paz. Incluían que Irán transfiriera uranio enriquecido a EU, mientras que Washington no proporcionaría reparaciones de guerra y descongelaría menos de una cuarta parte de los activos congelados de Teherán.