Posible acuerdo de paz en Medio Oriente impulsa a los mercados globales

EU e Irán están cerca de un acuerdo, lo que aviva el optimismo de los mercados.

La posibilidad de que Estados Unidos e Irán consigan llegar a un acuerdo para detener la guerra que se ha desarrollado en Medio Oriente, desde finales de febrero y hasta la fecha, fungió como el principal catalizador para los mercados de renta variable en el mundo, los cuales concluyeron la sesión previa con sólidas ganancias.

Lo anterior, luego de que se informó que Irán estableció un procedimiento actualizado para los buques que deseen transitar por el estrecho de Ormuz, ya que de acuerdo con la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, el pase será seguro y estable bajo nuevos protocolos.

Así, el sentimiento de mercado mejoró, ya que adicionalmente, se dio a conocer que la Casa Blanca considera que se encuentra cerca de alcanzar un acuerdo de paz, además de establecer un marco de negociaciones nucleares más detalladas.

Bajo este panorama, las negociaciones accionarias en Wall Street mantuvieron al Nasdaq y al S&P 500 en máximos históricos, con retornos de 2.02 y 1.46 por ciento más, respectivamente, mientras que el avance para el Promedio Industrial Dow Jones fue de 1.24 por ciento.

Marina Valentini, global market strategist de J.P. Morgan Asset Management LATAM, anticipó que los movimientos de los mercados van a seguir dependiendo mucho de los flujos de noticias que se den respecto al estrecho de Ormuz, aunque resaltó que, a pesar de que ha sido un periodo de alta volatilidad, el proceso de recuperación ha sido increíble en los mercados, donde se observan valuaciones más altas.

Detalló que, “pensando que se encuentra una forma de abrir el estrecho de Ormuz, por la importancia que tienen en el mundo, ahí los fundamentos corporativos siguen siendo excelentes; expectativas de utilidad fuertes, temáticas estructurales clave, por lo que quitando este ruido, si uno toma más este horizonte de largo plazo, mantenemos una visión positiva para acciones globales y mantenemos una postura pro riesgo en las carteras por ese motivo”.

Priscila Robledo, economista jefe de Fintual, apuntó que, en el corto plazo es posible que las bolsas de valores se sigan moviendo con respecto a cómo avanzan las negociaciones en Medio Oriente.

Sin embargo, detalló que en Fintual consideran que el principal factor que determina el retorno de las acciones en el largo plazo seguirá siendo el crecimiento de utilidades y los resultados de las compañías siguen siendo positivos.

Adicionalmente Humberto Calzada, economista en jefe de Rankia, señaló que, en caso de que se materialice el acuerdo de paz en Medio Oriente, el mercado reaccionaría positivamente, ya que los inversionistas estarían descartando riesgos, aunque también se revisarían caídas en algunos activos como el dólar, o la moderación en el precio del petróleo.

Las operaciones a nivel local también reflejaron cambios positivos de 1.84 por ciento para el S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores, y de 1.83 por ciento más para el FTSE-BIVA de Bolsa Institucional de Valores.

(El Financiero)

Petróleo amplía pérdidas

En el frente petrolero, el mercado prevé que las expectativas de alto al fuego también impliquen una reapertura del estrecho de Ormuz, lo que se traduciría en mayores niveles de oferta, lo que resultó en bajas más profundas en los marcadores.

El referencial Brent se contrajo 7.2 por ciento, en los 101.97 dólares por barril, seguido por el West Texas Intermediate que cayó 7.0 por ciento, a 95.08 billetes verdes por unidad, y la Mezcla Mexicana se situó en los 100.53 dólares por barril, luego de bajar 6.8 por ciento.

Analistas de Banamex, detallaron que, “en los momentos de mayor tensión, distintas estimaciones apuntan a que entre 8 y 12 millones de barriles diarios quedaron efectivamente fuera del mercado. Con el anuncio de una propuesta de paz por parte de Estados Unidos, mantenemos, aún con elevada incertidumbre, el escenario base de una apertura del estrecho en los próximos días”.

“No obstante, los daños ocasionados llevarían a una normalización del mercado más lenta de lo previsto, por lo que ahora estimamos mayores precios promedio del petróleo este año y el próximo, con efectos en nuestras estimaciones de inflación y crecimiento en algunas regiones”.

Asimismo, en el mercado cambiario la mayoría de las monedas emergentes ganaron terreno frente a un dólar debilitado por un mayor apetito por activos de riesgo.

Según los datos reportados por el Banco de México (Banxico), el tipo de cambio se situó en los 17.2406 pesos por dólar, lo que representó una apreciación de 0.79 por ciento o 13.69 centavos, respecto a sus movimientos del día anterior.

Janneth Quiroz, directora de análisis económico y cambiario de Monex, explicó que, el tipo de cambio USD/MXN presentó sesgo bajista, considerando las expectativas de los inversores sobre el progreso de las negociaciones en Medio Oriente, lo que reinstauró el apetito por activos con mayor exposición al riesgo e impulsó la venta de dólares.