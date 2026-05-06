Peso se ‘ilusiona’ con posible reapertura del Estrecho de Ormuz: ¿Cuánto gana al dólar HOY?

Así se cotiza el dólar en los mercados este miércoles 6 de mayo.

El peso mexicano avanza ante el dólar este miércoles 6 de mayo ante las expectativas de que se alcance un acuerdo para la reapertura del Estrecho de Ormuz.

De acuerdo con Bloomberg, el peso mexicano se aprecia 0.70 por ciento por lo que el tipo de cambio se ubica en las 17.25 unidades, 12 centavos menos con respecto al cierre del martes 5 de mayo.

“El peso mexicano se ubica en el 11° lugar entre las monedas de países emergentes con mayores ganancias frente al dólar. El tipo de cambio presenta sesgo bajista, considerando las expectativas de los inversores sobre el progreso de las negociaciones en Medio Oriente, lo que reinstauró el apetito por activos con mayor exposición al riesgo”, indicó Janneth Quiroz, directora de análisis económico y cambiario de Monex.

El índice dólar (dxy), que se encarga de medir la fortaleza de la moneda norteamericana frente una cesta conformada por seis países desarrollados reporta un descenso de 0.53 por ciento, en los 97.92 puntos. Por su parte, el índice dólar de Bloomberg (bbdxy) baja 0.63 por ciento hacia las mil 187.84 unidades.

El banco Banamex informó que el dólar se vende en 17.72 pesos, mientras que el precio de compra es de 16.70 unidades por cada billete verde.

En el mercado de dinero, el rendimiento del bono a 10 años para Estados Unidos es de 4.35 por ciento, mientras que el bono a 10 años en México se mantiene en un nivel de 9.21 por ciento.

Entre las divisas más apreciadas este miércoles 6 de mayo están el won surcoreano con 1.74 por ciento; el rand sudafricano con 1.63 por ciento; el peso chileno con 1.47 por ciento; el dólar neozelandés con 1.29 por ciento, y el florín húngaro con 1.24 por ciento.