‘Estamos en el mismo barco’: Aguirre aclara situación de convocados de Toluca y Chivas al Mundial 2026

La concentración de los convocados al Mundial 2026 inicia oficialmente este 6 de mayo en el CAR. (Foto: Cuartoscuro)

¡Que siempre sí! Luego de la polémica que generaron el Club Toluca y la orden de Amaury Vergara, quien pidió a sus jugadores no acudir a la convocatoria para el Mundial 2026, Javier ‘El Vasco’ Aguirre aclaró qué sucederá con los futbolistas.

“Es un proyecto único y estamos en él; es decir, no ha habido nada extraordinario y todo está conforme a lo planificado”, comentó, dejando claro que todos los convocados de la Liga MX al Mundial 2026 acudirán según lo programado.

De acuerdo con la Federación Mexicana de Futbol, la concentración en el Centro de Alto Rendimiento de la Ciudad de México inicia la noche de este miércoles 6 de mayo.

Javier Aguirre reveló la primera lista de convocados al Mundial 2026, con jugadorse de la Liga MX. (Foto: Edgar Negrete Lira / Cuartoscuro.com).

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