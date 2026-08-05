Detienen al ‘07′, líder de Los Rusos, señalado por el homicidio del exalcalde de San Juan Cacahuatepec

La Fiscalía de Oaxaca señala a 'El 07' de participar directamente en el asesinato del exalcalde Pedro Martínez Barroso.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) informó la detención de Z.S.S., alias ‘El 07′, identificado como presunto autor material del homicidio del expresidente municipal de San Juan Cacahuatepec, Pedro Martínez Barroso, asesinado el pasado 13 de julio.

De acuerdo con las investigaciones, el detenido también sería integrante de la célula delictiva conocida como Los Rusos, brazo armado de La Mayiza del Cártel de Sinaloa, con presencia en la región Costa de Oaxaca, pero principalmente en el estado de Guerrero.

La captura se realizó el pasado 2 de agosto como resultado de trabajos de inteligencia, investigación ministerial y labores de campo desarrolladas por la Fiscalía estatal, que permitieron identificar al presunto responsable y ejecutar la orden de aprehensión en su contra.

¿Qué se sabe del homicidio de Pedro Martínez Barroso?

Según las autoridades, Pedro Martínez Barroso fue atacado a balazos cuando se encontraba al interior de una ferretería de su propiedad, ubicada sobre la calle Ignacio Zaragoza, en la cabecera municipal de San Juan Cacahuatepec. El exalcalde gobernó el municipio durante el periodo 2022-2024 y posteriormente fue colaborador en el gobierno estatal.

El fiscal general de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla, señaló que las investigaciones permitieron establecer la probable participación directa de ‘El 07′ en el crimen y afirmó que el caso forma parte de la estrategia para combatir la impunidad en delitos de alto impacto.

Asimismo, la FGEO indicó que las indagatorias también relacionan a Los Rusos con diversos delitos, entre ellos homicidios, secuestros, narcomenudeo, portación ilegal de armas de fuego y trasiego de drogas, por lo que continúan abiertas varias carpetas de investigación para desarticular a esa organización criminal.

Tras la detención de ‘El 07′, el fiscal de Oaxaca sostuvo que “quien atenta contra la vida de una persona, tarde o temprano enfrentará la justicia”, al tiempo que reiteró el compromiso de la institución para esclarecer los hechos y llevar ante los tribunales a todos los responsables.

Violencia en San Juan Cacahuatepec: regidora fue asesinada en 2025

La detención de ‘El 07′ ocurre en un contexto de violencia contra autoridades municipales en San Juan Cacahuatepec. En noviembre de 2025 fue asesinada Guadalupe Urban Ceballos, regidora de Parques y Jardines del Ayuntamiento, cuando salía de su domicilio en la comunidad de San Antonio Ocotlán para dirigirse a sus actividades oficiales.

Tras el ataque, autoridades municipales y dirigentes del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) condenaron el homicidio y exigieron una investigación para identificar y castigar a los responsables. La Fiscalía de Oaxaca abrió una carpeta de investigación, mientras que la Secretaría de las Mujeres del estado pidió que el caso fuera investigado con perspectiva de género.

El asesinato de la funcionaria se sumó a otros hechos de violencia registrados en la región Costa de Oaxaca, donde en los últimos años autoridades estatales han reforzado las investigaciones contra grupos criminales que operan en esa zona.