Denuncian desaparición del defensor ambiental José Luis Silva en Michoacán; había recibido amenazas

La organización Amnistía Internacional (AI) condenó este miércoles la desaparición del defensor ambiental José Luis Silva Andrade, quien no ha sido localizado desde el pasado 15 de julio cuando acudió a verificar un reporte de tala ilegal de vegetación en el estado de Michoacán.

En un comunicado, AI advirtió que el caso ocurre en un contexto de alto riesgo para quienes defienden los bosques, el territorio y el medio ambiente en Michoacán, una región en la que “enfrentan de manera recurrente amenazas, agresiones y ataques por el ejercicio de su labor”.

Ante ello, la organización hizo un llamado a la Fiscalía General de la República (FGR), a la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y a las autoridades estatales para desplegar de manera inmediata y coordinada los recursos necesarios para localizar con vida a Silva Andrade.

La ONG también exigió que la investigación considere como principal línea de investigación su labor como defensor ambiental, conforme a los estándares nacionales e internacionales de protección de los defensores de derechos humanos.

Además, AI solicitó al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas evaluar e implementar medidas para proteger a la familia de Silva Andrade y a los defensores de la comunidad de Agua Fría, con el objetivo de prevenir nuevas agresiones.

“La desaparición de una persona defensora del medio ambiente es un ataque contra quienes protegen el territorio y contra el derecho de las comunidades a un medio ambiente sano”, advirtió la organización.

Finalmente, Amnistía Internacional recordó que el Estado mexicano tiene la obligación de prevenir e investigar estas agresiones, buscar inmediatamente a las personas desaparecidas y garantizar que los defensores de derechos humanos y ambientales puedan realizar su labor sin temor a represalias.

El pronunciamiento de Amnistía se suma al de otras organizaciones como Front Line Defenders y Serapaz, que han alertado sobre las amenazas contra la comunidad de Agua Fría por la tala ilegal y el despojo de tierras.

José Luis Silva habría sido retenido por un grupo criminal

Según Front Line Defenders, Silva Andrade salió de su casa en la comunidad de Agua Fría la mañana del 15 de julio para investigar una tala cercana, pero no regresó.

Al día siguiente, un hombre -presuntamente vinculado con un grupo delictivo- informó a su familia que estaba retenido y la presionó para “negociar con el jefe” la cesión de sus tierras, según denunció la entidad.

La ONG relacionó el caso con una serie de amenazas reportadas desde febrero contra la familia Silva Andrade y la comunidad de Agua Fría.

Pese a que presentaron denuncias ante las autoridades y solicitaron su incorporación al Mecanismo de Protección, la organización afirmó que hasta ahora no han recibido información sobre avances en las investigaciones.

El defensor desaparecido es hermano de Rolando Silva Andrade, quien lleva más de cuatro décadas liderando la defensa del territorio y los manantiales de la zona.

Al menos 93 defensores del medio ambiente y el territorio han sido desaparecidos en México entre 2006 y 2024, según cifras de Front Line Defenders.