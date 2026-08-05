Influencer, gamer y ¿buchón?: Él fue César Gastélum, creador que fue asesinado como su amigo ‘Gordo Peruci’

César Gastélum fue asesinado por un sujeto a bordo de una moto durante una transmisión en vivo. (Foto: ChatGPT/Cuartoscuro)

César Gastélum, creador de contenido asesinado, no siempre mostró una vida de lujos en sus redes sociales, antes de tener miles de seguidores, presumía a su familia, sus tocadas como bajista y una colección de gorras que creció con el tiempo.

Posteriomente, dejó esa vida atrás para comenzar a mostrar en internet sus relojes, viajes, joyas y autos de lujo, además de presumir su amistad con el ‘Gordo Peruci’, otro influencer asesinado a tiros.

César Gastélum no solo era lo que podemos conocer como ‘buchón’, pues tenía una faceta gamer y un especial gusto por el Grand Theft Auto V, que jugaba en tranmisiones en vivo.

César Gastélum tocaba el bajo en una banda local. (Foto: Captura)

¿Quién fue César Gastélum?

El influencer César Gastélum tenía 24 años cuando fue asesinado de un disparo en la cabeza mientras realizaba una transmisión en vivo. En los últimos años se había convertido en un creador de contenido que mostraba su estilo de vida en redes sociales, aunque antes de alcanzar notoriedad había dedicado su tiempo a la música.

De acuerdo con las publicaciones que aún permanecen en sus perfiles, fue bajista de la agrupación de regional mexicano Dinastía Suprema. Con el paso del tiempo dejó de compartir fotos sobre su faceta musical y de su familia para enfocarse en la creación de contenido.

Fue en 2022 cuando su actividad en redes sociales aumentó. En TikTok, Instagram, y posteriormente en Kick, compartía fotografías y videos en los que aparecía con automóviles de lujo, una amplia colección de gorras, relojes y joyas, además de mostrar parte de su día a día.

Aunque su imagen pública cambió, en algunas publicaciones también dejaba ver otros aspectos de su vida. En distintas ocasiones compartió su gusto por los corridos tumbados y los corridos bélicos, además de fotografías relacionadas con la Facultad de Derecho de Culiacán, lo que hacía pensar que continuaba con sus estudios universitarios.

Su contenido tampoco se limitaba a las redes sociales tradicionales. En Kick realizaba transmisiones en vivo donde participaba en tendencias de internet y mostraba otra de sus aficiones: los videojuegos, especialmente Grand Theft Auto V.

Uno de los momentos que más llamó la atención entre sus seguidores ocurrió en diciembre de 2024, tras el asesinato del influencer ‘El Gordo Peruci’. César Gastélum le dedicó un mensaje de despedida en Instagram.

“Jamás olvidaré todos los consejos que me diste, te voy a extrañar mucho amigo mío, sé que desde arriba vas a estar orgulloso de mí y cada cosa que platicamos la voy a lograr... hasta pronto”.

Después de esa publicación redujo considerablemente su actividad en Instagram y trasladó gran parte de su contenido a Kick.

Días antes de ser asesinado, el influencer publicó una fotografía sosteniendo un fajo de billetes y agradeció a sus seguidores por el apoyo recibido, asegurando que gracias a ellos había podido comprar un automóvil BMW.

¿César Gastélum tenía relación con Ana Gastélum?

Tras darse a conocer su asesinato, algunos usuarios en redes sociales comenzaron a relacionarlo con la influencer Ana Gastélum debido a que ambos comparten el mismo apellido y pertenecían a la creación del contenido digital.

Sin embargo, hasta el momento no existe información que confirme algún parentesco entre ambos. Ana Gastélum es conocida por su relación con Kevin Castro, hermano del influencer Markitos Toys, y en enero de 2025 su nombre apareció en los llamados narcofolletos, donde se señalaba a diversas personas por presuntos vínculos con el crimen organizado.

¿Cómo fue el asesinato de César Gastélum?

El creador de contenido participaba en un reto que consistía en repartir pedidos de un restaurante de comida rápida mediante una aplicación de entrega a domicilio. Durante la transmisión lo acompañaban Alejandro Fierro y otra persona.

Momentos antes del ataque, uno de los participantes advirtió sobre el paso de una motocicleta con características similares a la que minutos después utilizaron los agresores.

Instantes más tarde, la motocicleta regresó y se detuvo a escasos centímetros del influencer. Mientras el conductor permanecía sobre el vehículo, el acompañante descendió y le disparó en la cabeza, ataque que quedó registrado durante la transmisión en vivo.

Servicios de emergencia acudieron al sitio; sin embargo, paramédicos confirmaron que César Gastélum ya no contaba con signos vitales, de acuerdo con información de Quadratín.

Tras lo ocurrido, el canal que el influencer asesinado utilizaba en la plataforma Kick fue suspendido.

El caso del creador de contenido fue mencionado en la Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, donde ella mencionó brevemente que: “Están haciendo toda la investigación para detener a los responsables y toda la investigación de ver cuál es la causa de por qué se da este lamentable homicidio”.