Examen de control de la UNAM: Estos son los puntajes mínimos de todas las carreras

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) publicó este miércoles los puntajes de referencia que determinarán qué aspirantes deberán presentar un examen presencial de control, una medida adoptada tras detectar resultados atípicos en su primera prueba de admisión a licenciatura realizada en línea.

La mayor universidad de México difundió una tabla con el denominado “mínimo 2021-2026”, correspondiente al menor número de aciertos con el que fue posible ingresar a cada licenciatura, plantel y modalidad en alguno de los últimos seis procesos de admisión.

Con ese criterio, la UNAM convocará a realizar el examen de control no solo a los aspirantes que inicialmente obtuvieron un lugar, sino también a quienes, aun sin haber sido admitidos este año, consiguieron un puntaje igual o superior al mínimo histórico registrado entre 2021 y 2026 para la carrera a la que concursaron.

Para saber si deberán presentar el examen de control, los aspirantes tendrán que comparar el número de aciertos que obtuvieron este año con el valor publicado para su licenciatura. Si su resultado es igual o superior al puntaje “mínimo 2021-2026”, deberán realizar nuevamente la prueba.

Entre las carreras con los puntajes de referencia más elevados figuran Medicina, con 111 aciertos para cursarla en la Facultad de Medicina de Ciudad Universitaria; Ingeniería Aeroespacial, también con 111; Ciencias de la Computación, con 102, y Actuaría y Física Biomédica, ambas con 101.

La publicación forma parte de las medidas extraordinarias adoptadas por la UNAM después de que una comisión técnica detectara resultados atípicos en el examen de admisión UNAM 2026, aplicado por primera vez de manera remota.

Las anomalías abrieron sospechas sobre un posible uso indebido de herramientas de inteligencia artificial (IA) u otros mecanismos para obtener respuestas durante la evaluación.

Como parte de la estrategia de revisión, la universidad determinó que el examen de control se aplicará de manera presencial entre el 12 y el 19 de agosto en sedes de Ciudad de México, León, Oaxaca y Tijuana y será requisito para confirmar el ingreso de quienes sean convocados.

¿Cuáles son los puntajes mínimos 2021-2026 de la UNAM?

Debido a la aplicacón del examen de control de la UNAM, unos 58.000 aspirantes volverán a hacer la evaluación, de los cuales alrededor de 22.000 obtendrán finalmente un lugar en alguna licenciatura, según informó la institución.

La revisión se produjo después de que especialistas identificaran un incremento inusual en los puntajes obtenidos en el examen.

Mientras en procesos anteriores alrededor del 3.5 por ciento de los aspirantes superaba los 100 aciertos, este año la proporción ascendió a más del 16 por ciento, situación que llevó a la UNAM a suspender temporalmente las inscripciones de nuevo ingreso, crear una comisión de 16 especialistas y ordenar una nueva evaluación para verificar los resultados.

En su página oficial, la UNAM despliega los puntajes mínimos para cada carrera disponible en sus diversos planteles.

Algunas de las carreras de la UNAM que tienen un promedio mínimo de 40 aciertos (el puntaje más bajo) son Matemáticas para el desarrollo, Tecnologías para la Información en Ciencias, Ciencias Agroforestales, Ecología, Manejo sustentable de zonas costeras, Administración, Desarrollo comunitario para el envejecimiento, Economía, Sociología, Administración de Archivos y gestión documental, Desarrollo y gestión interculturales, entre otras.

Sin embargo, el puntaje mínimo depende tanto de la licenciatura como del plantel, pues Ciencias de la Tierra pide 63 aciertos mínimos para la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra, mientras que para la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Juriquilla y Mérida se solicitan 40 aciertos.

La carrera de Arquitectura tiene un mínimo de 90 aciertos en la Facultad de Arquitectura, pero en la FES Acatlán y FES Aragón el mínimo es de 77.

Para la Facultad de Ingeniería, las opciones de Ingeniería geofísica, ingeniería geológica, ingeniería geomática e ingeniería industrial solicitan entre 49 y 81 aciertos, según la carrera.

Hay opciones diversas en las áreas de la salud, como Nutriología en la FES Zaragoza (94 puntos), Optometría en FES Iztacala (73 aciertos), Órtesis y Prótesis en la Escuela Nacional de Estudios Superiores de Juriquilla (67 puntos) y Fisioterapia en la Escuela Nacional de Estudios Superiores, unidad León (60 aciertos), entre varias otras.