Examen de control de la UNAM: Estas son las sedes en CDMX y los estados de la segunda prueba

La UNAM dio a conocer cuáles serán las sedes para presentar la segunda prueba de ingreso a la institución.

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) dio a conocer las sedes y fechas en las que se aplicará el Examen de Control Presencial, una segunda evaluación dirigida a aspirantes del Concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura para el ciclo escolar 2026-2027/1.

La prueba se realizará luego de que la institución anunciara una revisión del proceso de admisión y la aplicación de un examen de control para las personas aspirantes a la UNAM que cumplan con el puntaje mínimo establecido por programa, entidad académica y modalidad.

¿Cuándo será el segundo examen de la UNAM?

De acuerdo con la Dirección General de Comunicación Social de la UNAM, el Examen de Control Presencial se aplicará del 12 al 19 de agosto de 2026 en cuatro ciudades del país.

Las y los aspirantes que resulten candidatos podrán consultar su cita a partir del viernes 7 de agosto en la pestaña ‘TU SITIO’, dentro del micrositio del Concurso de Selección Licenciatura 2026, donde la Universidad les indicará la fecha, horario, sede asignada, croquis de ubicación y los documentos necesarios para presentar la evaluación.

Sedes del Examen de Control de la UNAM 2026

La segunda prueba presencial tendrá sedes en las siguientes ciudades:

León, Guanajuato: 12 y 13 de agosto.

12 y 13 de agosto. Oaxaca, Oaxaca: 13 de agosto.

13 de agosto. Tijuana, Baja California: 15 y 16 de agosto.

15 y 16 de agosto. Ciudad de México: 17, 18 y 19 de agosto.

La UNAM precisó que cada aspirante conocerá la sede que le corresponde a través de su cita personalizada, la cual podrán generar ingresando con su clave personal a “TU SITIO”.