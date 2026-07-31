Pórtense bien: ¿Qué sabemos del examen de control de la UNAM?

Eduardo Bárzana García aclaró que el examen de control se aplicará de manera presencial. (Foto: Cuartoscuro / Shutterstock)

La Universidad Nacional Autónoma de México anunció este viernes 31 de julio que aplicará un examen adicional presencial a los aspirantes seleccionados para ingresar a licenciatura de la UNAM en el ciclo escolar 2026-2027, tras detectar anomalías estadísticas e indicios de irregularidades por presunto uso de inteligencia artificial en su primer proceso de admisión, realizado completamente en línea.

“No se trata de un nuevo examen, se trata de un examen de control precisamente para garantizar que las personas aceptadas realizaron realmente un esfuerzo y no tuvieron una ayuda que los puso en ventaja con relación a las y los demás aspirantes”, sostuvo el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí.

La decisión ocurre una semana después de que la institución suspendiera temporalmente las inscripciones y creara una comisión integrada por especialistas para revisar el proceso de selección, tras denuncias sobre presunto uso de inteligencia artificial, suplantación de identidad y apoyos externos durante la aplicación de la prueba.

¿Qué sabemos del examen de control de la UNAM?

Durante la conferencia de este viernes, Eduardo Bárzana García, doctor de la UNAM e integrante de la Comisión Técnica para la Revisión del Proceso de Ingreso a la Licenciatura, confirmó que el examen se repetirá para algunos aspirantes a la licenciatura de la UNAM.

El académico explicó los pasos a seguir para ‘el repechaje’ del examen de admisión.

La máxima casa de estudios verificará los resultados obtenidos a través de la realización de un examen de control.

Luego, convocará a las personas que ya habían recibido un aviso de selección para ingresar a la UNAM en la convocatoria 2026 a través del examen original, así como a quienes obtuvieron en dicho examen un número de aciertos igual o superior al menor número que permitió el ingreso entre 2021 y 2026 al mismo programa, plantel y modalidad.

Así, la universidad ofrecerá una oportunidad de participar en el examen de control a quienes ya recibieron un primer aviso de selección y a quienes, alcanzando los puntajes referidos en el párrafo anterior, pudieron haber sido no seleccionados como consecuencia de las irregularidades detectadas.

¿El examen de control de la UNMA será en línea?

Eduardo Bárzana García aclaró que el examen de control se aplicará de manera presencial, bajo el formato más conveniente para poder procesarlo lo más pronto posible.

La comisión subrayó que la convocatoria “no constituye una imputación de conducta irregular”, sino un mecanismo para garantizar la objetividad, la equidad y la integridad del proceso de admisión, mientras continúan las investigaciones para esclarecer las fallas detectadas y deslindar responsabilidades.

Además, los exámenes tendrán versiones diferentes que resulten suficientes para el número de turnos y aspirantes, y llevarlo a cabo a la brevedad para reducir la afectación al calendario escolar.

La UNAM asignará los lugares de ingreso a partir del resultado obtenido en el examen de control.

¿Por qué la UNAM aplicará un examen de control a los aspirantes aceptados?

El presidente de la Comisión Técnica para la Revisión del Proceso de Ingreso a la Licenciatura 2026, Eduardo Bárzana García, explicó que en el examen en línea participaron 158 mil 727 aspirantes y que el sistema de supervisión, basado en inteligencia artificial y verificación humana, permitió detectar conductas prohibidas, como el uso de teléfonos celulares, apoyo de terceros y posibles casos de suplantación de identidad.

Según el académico, alrededor del 2 por ciento de las pruebas fueron canceladas por estas irregularidades, mientras que el análisis estadístico reveló un incremento inusual en los puntajes más altos.

De acuerdo con la comisión, lograron detectar que entre 2021 y 2025 aproximadamente el 3.5 por ciento de los aspirantes obtuvo 100 o más aciertos, mientras que en 2026 esa proporción aumentó a 16.3 por ciento.

Quienes alcanzaron 110 o más aciertos pasaron de alrededor de 0.9 por ciento a 5.5 por ciento, un incremento cercano a seis veces.

Ante esos resultados, la comisión recomendó convocar al examen de control tanto a quienes habían sido aceptados como a aspirantes que obtuvieron un puntaje igual o superior al mínimo con el que fue posible ingresar a la misma carrera, plantel y modalidad entre 2021 y 2026.

Con información de EFE