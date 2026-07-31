‘Tony Montana’ se declara culpable en EU: ¿Quién es el hermano del ‘Mencho’, acusado de narcotráfico?

El Departamento de Justicia informó que Antonio Oseguera, alias ‘Tony Montana’, se declaró culpable por delitos de narcotráfico. (Foto: Especial)

Antonio Oseguera Cervantes, identificado por las autoridades estadounidenses como “Tony Montana”, se declaró culpable de cargos relacionados con narcotráfico y posesión de armas en una corte de Estados Unidos, informó este viernes el Departamento de Justicia de ese país.

Oseguera Cervantes, hermano de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, fundador y líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), aceptó su responsabilidad en una conspiración para distribuir cocaína y metanfetamina destinadas a su importación ilegal a territorio estadounidense, además de utilizar, portar y poseer un arma de fuego para facilitar las actividades de tráfico de drogas.

La declaración de culpabilidad representa un paso relevante en el proceso judicial contra quien es señalado por las autoridades estadounidenses como hermano de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, fundador y líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Según los documentos judiciales citados por el Departamento de Justicia, Antonio Oseguera participó durante más de dos décadas en actividades relacionadas con el tráfico de drogas para organizaciones criminales mexicanas que enviaban cargamentos a Estados Unidos.

¿Quién es Antonio Oseguera Cervantes, alias ‘Tony Montana’?

El Departamento de Justicia identifica a Antonio Oseguera Cervantes, ciudadano mexicano de 67 años originario de Michoacán, como hermano de ‘el Mencho’ y a quien reportaba directamente.

De acuerdo con el comunicado, entre aproximadamente 2002 y 2010 operó como integrante del denominado Cártel del Milenio en Jalisco.

Durante ese periodo, las autoridades estadounidenses sostienen que supervisó ventas de narcóticos, protegió territorios frente a grupos rivales y coordinó operaciones relacionadas con laboratorios de metanfetamina.

Además, se le atribuye la obtención de sustancias químicas precursoras utilizadas para fabricar metanfetamina y la distribución de cargamentos de cocaína y metanfetamina con destino al mercado estadounidense.

¿Cuál era su relación con ‘El Mencho’ y el CJNG?

Según el Departamento de Justicia, desde aproximadamente 2010 Antonio Oseguera trabajó directamente con su hermano Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, y quien fue abatido en febrero de 2026.

Las autoridades estadounidenses afirman que reportaba directamente al líder del CJNG y colaboraba en diversas actividades relacionadas con la operación de esa organización criminal.

El comunicado señala que el grupo delictivo tiene su base en Jalisco y es considerado por Estados Unidos como uno de los cárteles más prolíficos y peligrosos de México, responsable del tráfico de grandes cantidades de cocaína y metanfetamina hacia territorio estadounidense.

De acuerdo con la acusación, Antonio Oseguera apoyó las operaciones del cártel a través del suministro de precursores químicos para laboratorios de metanfetamina y la distribución de drogas.

Además, se le atribuyen tareas relacionadas con el manejo de recursos financieros provenientes del narcotráfico.

¿De qué delitos se declaró culpable ‘Tony Montana’?

El Departamento de Justicia informó que Antonio Oseguera, alias ‘Tony Montana’, se declaró culpable de conspirar para distribuir cinco kilogramos o más de cocaína y 500 gramos o más de metanfetamina destinadas a Estados Unidos.

También aceptó su responsabilidad por utilizar, portar y poseer un arma de fuego para facilitar la conspiración de tráfico de drogas.

Según los documentos del caso, cuando acudía a reuniones relacionadas con actividades de narcotráfico o realizaba la recolección de ganancias derivadas de esas operaciones, portaba una pistola.

Las autoridades también sostienen que participó en actividades de lavado de dinero, incluyendo la transferencia de recursos obtenidos por el tráfico de drogas desde Estados Unidos hacia México mediante establecimientos de cambio de divisas.

¿Qué pena podría enfrentar en Estados Unidos?

El Departamento de Justicia informó que la sentencia fue programada para el próximo 13 de noviembre.

De acuerdo con el comunicado, Antonio Oseguera enfrenta una pena mínima obligatoria de 15 años de prisión.

Además, podría recibir una condena máxima equivalente a dos cadenas perpetuas consecutivas.

La resolución final quedará en manos de un juez federal de distrito, quien deberá considerar las directrices federales de sentencia y otros factores establecidos por la legislación estadounidense.

¿Cómo llegó Antonio Oseguera a Estados Unidos?

El Departamento de Justicia señala que la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia colaboró en el traslado de Antonio Oseguera desde México a Estados Unidos en febrero de 2025.

La transferencia se realizó conforme a la Ley de Seguridad Nacional de México.

Además, el gobierno estadounidense agradeció la cooperación de las autoridades mexicanas para garantizar la presencia de Oseguera Cervantes en territorio estadounidense y permitir el desarrollo del proceso penal.