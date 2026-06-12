‘Tony Montana’ se convierte en el segundo miembro de la familia del ‘Mencho’, en confesar sus crímenes en EU

Tony Montana fue entregado por el gobierno de México a EU, donde enfrenta cargos por narcotráfico.

Antonio Oseguera Cervantes, “Tony Montana”, hermano de Nemesio Oseguera Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), se encamina a declararse culpable ante una corte federal de Estados Unidos.

La decisión marca un giro relevante en uno de los procesos judiciales más importantes relacionados con el círculo familiar del “Mencho“.

La audiencia para formalizar el cambio de declaración fue programada para finales de julio, luego de que la defensa y la fiscalía informaran al tribunal que alcanzaron un entendimiento que les permitirá evitar un juicio.

Aun no se han hecho públicos los términos específicos del acuerdo ni los cargos que admitirá el acusado.

“Tony Montana”, el segundo de la familia Osegura en pactar con EU

La estrategia de colaboración o negociación con las autoridades estadounidenses ya tiene antecedentes dentro de la familia Oseguera. Jessica Johanna Oseguera González, identificada como hija de Nemesio Oseguera Cervantes, alcanzó un acuerdo con la justicia federal y recibió una sentencia significativamente menor tras reconocer su participación en actividades vinculadas al entramado financiero del grupo criminal.

El contraste más evidente es el de Rubén Oseguera González, alias “El Menchito“, considerado durante años como uno de los principales operadores del CJNG, optó por enfrentar un juicio federal en Estados Unidos.

Tras ser declarado culpable por delitos relacionados con narcotráfico y uso de armas, fue sentenciado a cadena perpetua, además de recibir una condena adicional de varias décadas.

¿Quién es ‘Tony Montana’ y de qué se le acusa en Estados Unidos?

Antonio Oseguera Cervantes ha sido señalado durante años por autoridades mexicanas y estadounidenses como uno de los integrantes de mayor relevancia dentro de la estructura del CJNG.

Investigaciones oficiales lo ubicaron presuntamente en tareas relacionadas con logística, abastecimiento y coordinación de operaciones vinculadas al tráfico de drogas.

En Estados Unidos enfrenta acusaciones por conspiración para distribuir droga, entre ellas cocaína y metanfetamina, así como cargos relacionados con armas de fuego. De acuerdo con los expedientes judiciales, las autoridades sostienen que participó durante un periodo prolongado en actividades asociadas al trasiego de narcóticos hacia territorio estadounidense.

Su decisión de declararse culpable evitará un juicio.