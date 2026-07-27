Hutíes de Yemen ‘expanden’ guerra de Irán: Atacan transporte y suministro de petróleo en Arabia Saudita

Los rebeldes hutíes de Yemen anunciaron este lunes 27 de julio ataques contra “varios objetivos y puntos sensibles” vinculados al suministro y transporte de petróleo de Arabia Saudita, unas acciones que se producen poco después de que Riad informara del derribo de drones lanzados desde Irak que iban dirigidos contra su infraestructura energética.

“Hemos atacado con éxito varios objetivos y puntos sensibles de los suministros y transporte de petróleo crudo desde el este de Arabia Saudita hasta Yanbu (en el mar Rojo), utilizando varios aviones no tripulados”, anunció en su cuenta de X el portavoz militar de los insurgentes yemeníes, Yahya Sarea.

El portavoz no ha especificado la ubicación exacta de los objetivos, ni tampoco el número de drones utilizados, mientras que Arabia Saudita todavía no se ha pronunciado sobre estos ataques, que según Sarea fueron “en respuesta a la incursión de aviones no tripulados pertenecientes al enemigo saudí en el espacio aéreo yemení”.

Ayer, los hutíes afirmaron haber derribado un dron de reconocimiento armado Bayraktar Akıncı, de fabricación turca, que aseguraron que fue lanzado por Arabia Saudita para realizar “operaciones hostiles” en el espacio aéreo de la provincia de Al Yauf, en el norte del Yemen, algo que calificaron de “violación de la soberanía” de sus territorios.

Arabia Saudita acusa a milicias proiraníes de lanzar drones desde Irak

Estos nuevos ataques hutíes se producen poco después de que Arabia Saudita acusara a las milicias proiraníes de Irak de lanzar “varios drones” desde territorio iraquí contra instalaciones petroleras en la Región Oriental y Riad, sin que hasta el momento se haya informado sobre posibles daños o víctimas.

Hasta el momento se desconoce si se trata de un ataque coordinado entre los rebeldes del Yemen y las milicias de Irak, que integran la alianza informal ‘Eje de la Resistencia’, capitaneada por Irán y que ha sido muy activa desde el estallido de la guerra en la Franja de Gaza contra Israel e intereses estadounidenses en Oriente Medio.

Arabia Saudita, el mayor productor de la OPEP, tiene ahora dos frentes de guerra abiertos en sus dos costas: por una parte, los ataques de represalia de Irán y de grupos aliados de Teherán desde el golfo Pérsico y, por otra, los bombardeos de los hutíes desde la costa del mar Rojo.

De hecho, los hutíes impusieron hace justo una semana un bloqueo marítimo contra Arabia Saudita en el mar Rojo, algo que está obligando a Riad a buscar más alternativas para la exportación de petróleo ante las disrupciones de tránsito a través del estrecho de Ormuz.

Las tensiones entre los insurgentes yemeníes y Arabia Saudita se han intensificado desde el bombardeo del 13 de julio contra el aeropuerto internacional de Saná, un ataque que los hutíes atribuyeron a Riad, que interviene en el Yemen desde 2015 al frente de una coalición militar en favor del Gobierno internacionalmente reconocido del país.