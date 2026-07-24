¿Quién es Babak Zanjani, el financiero de Irán que libró la pena de muerte y ahora es socio de Teherán?

Babak Zanjani: de condenado a muerte a operador financiero del régimen iraní. (Fotoarte: El Financiero | Crédito: Shutterstock/Wikimedia)

Estados Unidos impuso nuevas sanciones contra la red del financiero iraní Babak Zanjani, con el objetivo de aumentar la presión económica sobre Teherán, mientras el presidente Donald Trump amenaza con un “ataque masivo” si Irán no regresa a la mesa de negociaciones.

El Departamento del Tesoro anunció este viernes sanciones contra cuatro personas y nueve entidades vinculadas a la red de evasión de restricciones financieras de Zanjani.

Entre las organizaciones incluidas en la lista negra figuran empresas relacionadas con sus plataformas de intercambio de activos digitales, así como sus directivos y ejecutivos.

¿Quién es Babak Zanjani, quien pasó de condenado a muerte a financiador del gobierno iraní?

Babak Zanjani recibió una condena a muerte en Irán por corrupción en 2016; sin embargo, la sentencia cambió en 2024. Desde entonces, retomó su actividad pública con el impulso de proyectos económicos vinculados al régimen iraní.

También construyó una red de iniciativas de infraestructura, transporte y empresas de activos digitales, de acuerdo con un comunicado del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

“El Departamento del Tesoro seguirá cortando el acceso económico a las élites corruptas del régimen iraní, junto con sus financiadores y facilitadores”, declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en un comunicado.

Las nuevas sanciones se suman al paquete de medidas aprobado en enero, también dirigido contra la red del financiero. Estas acciones ocurren mientras la administración de Donald Trump incrementa la presión económica y militar sobre Irán mediante un bloqueo naval, con el propósito de impulsar un nuevo acuerdo.

El jueves, el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció una recompensa de hasta 15 millones de dólares por información sobre las actividades de la empresa iraní Beh Joule Pars, dedicada a la producción de misiles, así como sobre dos de sus directivos.

A principios de este mes, Washington anunció otro paquete de sanciones tras el fracaso del acuerdo de alto al fuego entre Estados Unidos e Irán. La estrategia también apunta contra financistas, billeteras digitales y embarcaciones de la denominada flota clandestina.

Trump asegura que Irán ‘no está listo’ para un pacto

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que las conversaciones con Irán continúan a pesar de los ataques cruzados tras la ruptura de la tregua, aunque afirmó que no cree que Teherán esté “listo” aún para llegar a un acuerdo de paz definitivo.

“Estamos totalmente preparados y listos para actuar, pero estamos hablando con ellos”, dijo Trump a reporteros en el Despacho Oval.