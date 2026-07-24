¿Por qué el arancel de 10% de EU a México no es nuevo y le da ‘ventaja’ sobre otros países?

La presidenta Claudia Sheinbaum remarcó que más de 80% de las exportaciones de México a EU no pagan aranceles.

Para Donald Trump, arancel es “la palabra más bonita del mundo” y se la volvió a aplicar a más de 60 países, incluyendo a México.

El argumento es que este grupo de naciones saca una ventaja injusta a Estados Unidos porque, supuestamente, usan trabaja forzado en los productos que exporta a la mayor economía del mundo.

“Décadas de persuasión moral no han erradicado el trabajo forzoso de las cadenas globales de suministro. Estados Unidos ha mantenido durante casi un siglo una prohibición a las importaciones producidas con trabajo forzoso y es momento de que nuestros socios comerciales hagan lo mismo”, argumentó Jamieson Greer, representante comercial de Estados Unidos (USTR).

En el caso de México, este arancel queda en 10 por ciento. La ‘buena noticia’ es que esta tarifa no afecta a cerca de 85 por ciento de los productos mexicanos que cumplen con las reglas de origen del T-MEC, aseguró la Secretaría de Economía.

Arancel de 10% anunciado por EU es solo una actualización

Marcelo Ebrard, secretario de Economía, aclaró que en realidad las exportaciones mexicanas que no cumplen con el T-MEC ya pagaban una tarifa de 10 por ciento.

¿Qué es lo que cambió? Después de que la Corte Suprema de EU declaró ilegales los aranceles del ‘Día de la Liberación’, el Gobierno de Donald Trump se ‘sacó de la manga’ un arancel global de 10 por ciento bajo la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974.

No obstante, la ley usada por Trump establecía que esos aranceles tenían ‘fecha de caducidad’: El viernes 24 de julio. Por ello, según lo explicado por el secretario Marcelo Ebrard, lo que Estados Unidos hizo fue solo cambiar el argumento legal para aplicar las tarifas.

“Se establece para 60 países la sustitución de las disposiciones de una norma denominada 122 por otra que se denomina 301 (...) Respecto a lo que nos aplican, es lo mismo que teníamos, solamente que cambia de fundamento (...) En síntesis, no vemos un cambio en el arancel efectivo que México está pagando el día de hoy”, dijo en un video.

Ebrard también destacó que el arancel aplicado a México es menor al que pagarán los productos de la Unión Europea, Taiwán, Japón, Corea del Sur o Suiza, que deberán cumplir con una tarifa que va de 10 a 12.5 por ciento dependiendo del producto.

En la lista de países que, como México, deberá lidiar con un arancel de 10 por ciento por importaciones vinculadas al trabajo forzado están Canadá, Reino Unido, la India, Argentina y Malasia, entre otros.

México descarta represalias contra EU por arancel de 10%

El secretario de Economía puntualizó que México no quiere “escalar el conflicto” comercial con Estados Unidos por lo que no se aplicarán tarifas de ‘represalia’.

“Si pones aranceles, ellos van a poner más aranceles o van a subir las tarifas y es muy improbable que al final del día les ganes“, admitió en entrevista con Azucena Uresti este viernes 24 de julio.

Con información de Jassiel Valdelamar