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Península de Yucatán espera un sábado 25 de julio con calor intenso y cielo nublado

En la capital yucateca, Mérida, se pronostica una temperatura máxima de 39.7°C y una mínima de 19.3°C.

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La tendencia para los próximos días en la Península de Yucatán indica que el calor se mantendrá elevado. (Foto: SMN)
Por Redacción

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informa que este sábado 25 de julio, la Península de Yucatán experimentará un clima variado.

Se esperan temperaturas elevadas, con Mérida alcanzando hasta 39.7°C, mientras el Caribe Mexicano tendrá cielo nublado.

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¿Qué temperatura hará mañana en Península de Yucatán?

En la capital yucateca, Mérida, se pronostica una temperatura máxima de 39.7°C y una mínima de 19.3°C. Municipios como Mérida también sentirán este calor, con temperaturas actuales rondando los 30.5°C.

Las ciudades del Caribe Mexicano, como Cancún y Chetumal, esperan máximas de 31.0°C y mínimas de 23.3°C. Tulum y Playa del Carmen tendrán máximas de 33.7°C, con mínimas de 21.0°C y 21.7°C.

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(Carachure Bautista Jesús)

¿Cómo estará el cielo este sábado en la Península?

Mérida tendrá un cielo medio nublado. Cancún y Chetumal, por otro lado, verán un cielo completamente nublado. Tulum y Playa del Carmen presentarán un cielo despejado, con condiciones poco nubosas.

El viento soplará suavemente en la región. Mérida registrará vientos de 10 km/h. En Cancún y Chetumal, la velocidad será de 8 km/h. Tulum y Playa del Carmen tendrán vientos de 8 km/h y 6 km/h.

¿Cuál es el pronóstico extendido para la zona?

El pronóstico para los próximos tres días es el siguiente:

Sábado 25 de julio: Máxima de 40°C, Mínima de 20°C, Medio nublado, viento de 11 km/h.

Domingo 26 de julio: Máxima de 39°C, Mínima de 19°C, Medio nublado, viento de 9 km/h.

Lunes 27 de julio: Máxima de 40°C, Mínima de 19°C, Poco nuboso, viento de 11 km/h.

La tendencia para los próximos días en la Península de Yucatán indica que el calor se mantendrá elevado.

Las temperaturas máximas seguirán cerca de los 40°C, especialmente en el interior del estado, mientras que las mínimas rondarán los 19°C.

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¿Hay alertas climáticas en Península de Yucatán?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) explica que, aunque la Península enfrenta calor, otros fenómenos afectan a México. La tormenta tropical Bertha ocasionará lluvias intensas en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

El monzón mexicano en el noroeste y las vaguadas en el occidente y sureste del país, junto a la onda tropical núm. 20, traerán chubascos y lluvias fuertes a varias regiones de México.

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¿Cómo protegerse del intenso calor en la región?

Ante las altas temperaturas, es crucial mantenerse bien hidratado. Se recomienda beber mucha agua y evitar la exposición directa al sol, sobre todo entre las 11:00 y las 16:00 horas, que son las de mayor intensidad solar.

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Este artículo ha sido generado con el apoyo de IA y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros términos y condiciones.

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