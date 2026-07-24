Península de Yucatán espera un sábado 25 de julio con calor intenso y cielo nublado

La tendencia para los próximos días en la Península de Yucatán indica que el calor se mantendrá elevado. (Foto: SMN)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informa que este sábado 25 de julio, la Península de Yucatán experimentará un clima variado.

Se esperan temperaturas elevadas, con Mérida alcanzando hasta 39.7°C, mientras el Caribe Mexicano tendrá cielo nublado.

¿Qué temperatura hará mañana en Península de Yucatán?

En la capital yucateca, Mérida, se pronostica una temperatura máxima de 39.7°C y una mínima de 19.3°C. Municipios como Mérida también sentirán este calor, con temperaturas actuales rondando los 30.5°C.

Las ciudades del Caribe Mexicano, como Cancún y Chetumal, esperan máximas de 31.0°C y mínimas de 23.3°C. Tulum y Playa del Carmen tendrán máximas de 33.7°C, con mínimas de 21.0°C y 21.7°C.

(Carachure Bautista Jesús)

¿Cómo estará el cielo este sábado en la Península?

Mérida tendrá un cielo medio nublado. Cancún y Chetumal, por otro lado, verán un cielo completamente nublado. Tulum y Playa del Carmen presentarán un cielo despejado, con condiciones poco nubosas.

El viento soplará suavemente en la región. Mérida registrará vientos de 10 km/h. En Cancún y Chetumal, la velocidad será de 8 km/h. Tulum y Playa del Carmen tendrán vientos de 8 km/h y 6 km/h.

¿Cuál es el pronóstico extendido para la zona?

El pronóstico para los próximos tres días es el siguiente:

Sábado 25 de julio: Máxima de 40°C, Mínima de 20°C, Medio nublado, viento de 11 km/h.

Domingo 26 de julio: Máxima de 39°C, Mínima de 19°C, Medio nublado, viento de 9 km/h.

Lunes 27 de julio: Máxima de 40°C, Mínima de 19°C, Poco nuboso, viento de 11 km/h.

La tendencia para los próximos días en la Península de Yucatán indica que el calor se mantendrá elevado.

Las temperaturas máximas seguirán cerca de los 40°C, especialmente en el interior del estado, mientras que las mínimas rondarán los 19°C.

¿Hay alertas climáticas en Península de Yucatán?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) explica que, aunque la Península enfrenta calor, otros fenómenos afectan a México. La tormenta tropical Bertha ocasionará lluvias intensas en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

El monzón mexicano en el noroeste y las vaguadas en el occidente y sureste del país, junto a la onda tropical núm. 20, traerán chubascos y lluvias fuertes a varias regiones de México.

¿Cómo protegerse del intenso calor en la región?

Ante las altas temperaturas, es crucial mantenerse bien hidratado. Se recomienda beber mucha agua y evitar la exposición directa al sol, sobre todo entre las 11:00 y las 16:00 horas, que son las de mayor intensidad solar.

Este artículo ha sido generado con el apoyo de IA y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros términos y condiciones.