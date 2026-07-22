Clima en CDMX y Edomex: Día de calor, frío y lluvias para el jueves 23 de julio

Se esperan temperaturas contrastantes para la CDMX y el Estado de México el 23 de julio.

El clima en el Valle de México para este jueves 23 de julio, según el SMN, anticipa un día con cielo medio nublado. Se esperan temperaturas contrastantes, desde 4.7°C en Toluca hasta 26.3°C en Ecatepec.

La población deberá prepararse para estas variaciones térmicas a lo largo del día.

¿Cómo variarán las temperaturas en CDMX y Toluca?

En la Ciudad de México, las temperaturas se situarán entre los 11.0°C de mínima y los 25.3°C de máxima. Se prevé un cielo medio nublado durante toda la jornada, con vientos moderados que soplarán a una velocidad de 8 km/h. Se recomienda a los capitalinos considerar estas condiciones para sus actividades.

Para Toluca, en el Estado de México, el clima será notablemente más fresco, con una temperatura mínima de 4.7°C y una máxima de 21.7°C. Los vientos serán suaves, de 5 km/h, y el cielo también se mantendrá medio nublado. Estas condiciones hacen de Toluca la zona más fría de la región.

¿Qué esperar del clima en Naucalpan y Ecatepec?

En Naucalpan, incluyendo su municipio principal Naucalpan de Juárez, las temperaturas oscilarán entre los 10.7°C y los 25.0°C. Los vientos alcanzarán los 9 km/h, y se espera un cielo medio nublado. Estas condiciones serán templadas, ideal para actividades al aire libre con precaución.

Por su parte, Ecatepec, con su municipio Ecatepec de Morelos, será la zona más cálida del Valle de México. Las mínimas serán de 10.3°C y las máximas llegarán a 26.3°C. Los vientos también serán de 9 km/h y el cielo permanecerá medio nublado, invitando a la población a hidratarse.

¿Cómo se proyecta el clima en el Valle de México los próximos días?

El pronóstico para los próximos tres días en el Valle de México es el siguiente:

Jueves 23 de julio : Máxima de 26°C, Mínima de 11°C, Medio nublado, viento de 8 km/h.

: Máxima de 26°C, Mínima de 11°C, Medio nublado, viento de 8 km/h. Viernes 24 de julio : Máxima de 25°C, Mínima de 11°C, Medio nublado, viento de 8 km/h.

: Máxima de 25°C, Mínima de 11°C, Medio nublado, viento de 8 km/h. Sábado 25 de julio: Máxima de 25°C, Mínima de 11°C, Medio nublado, viento de 9 km/h.

Durante la semana, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé que el monzón mexicano y canales de baja presión ocasionen chubascos y lluvias fuertes en gran parte del país. El Valle de México se mantendrá con condiciones de cielo medio nublado y temperaturas frescas a templadas, sin alertas de calor extremo como en otras regiones de México.

¿Cómo prepararse para el clima variado en CDMX y Edomex?

Ante las variaciones térmicas, se recomienda a la población de la CDMX y Edomex mantenerse hidratada, especialmente durante las horas de mayor temperatura. Es importante usar protector solar y evitar la exposición prolongada al sol entre las 11:00 y las 16:00 horas, incluso con cielo nublado. Protegerse del viento es crucial.

La diferencia de temperaturas entre la mañana y el mediodía sugiere vestir en capas. Llevar un suéter ligero o chaqueta para las mañanas frescas y un paraguas, pues aunque no se esperan lluvias fuertes, la probabilidad de precipitación siempre existe. Planificar las actividades al aire libre en horarios adecuados también es clave.

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