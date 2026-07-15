Monzón mexicano 2026: ¿Cuándo termina y cómo afecta a nuestro país?

El monzón mexicano afectará a cuatro estados del norte del país, detalla la Conagua. (Cuartoscuro).

A nuestro país le esperan más lluvias porque la temporada de huracanes inició en mayo y también ya comenzó el monzón mexicano, informó la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Detalló que el monzón mexicano inició el lunes 13 de julio y será el septiembre cuando termine. El fenómeno afecta al noroeste de México.

Se suma el potencial ciclón que se forma en las costas de Guerrero y la onda tropical 18, por lo que para la primera quincena de julio habrá fuertes lluvias en la mayor parte del país.

¿Qué es el monzón mexicano?

‘Mozón’ significa ‘estación’ y la palabra viene del árabe ‘mausim’. El Gobierno de México explica que hay cuatro regiones en el mundo donde se generan circulaciones monzónicas, una de ellas es el noroeste de nuestro país.

El monzón se caracteriza por el cambio estaciones de los vientos cálidos y fríos entre el continente y el océano, provenientes del Atlántico y del golfo de México.

Se suman los vientos del Pacífico y el golfo de California, por el oeste. Convergen en el noroeste de México.

Por ello, el monzón mexicano provoca un cambio drástico en condiciones normales de lluvia y temperatura:

En el noroeste combate la sequía.

El noreste del país hay lluvias al absorber la humedad del golfo de México.

Las lluvias generadas por el monzón mexicano suelen ser torrenciales y de corta duración. Los estados más afectados son Sinaloa, Sonora, Chihuahua y Durango.

¿Cuántos huracanes llegarán a México en 2026?

La Conagua informó que para 2026 se esperan de 29 a 36 ciclones tropicales entre el Océano Pacífico y el Atlántico.

Detalló que en el caso específico de los huracanes, sin contar las tormentas tropicales, se esperan de ocho a 11 huracanes categoría 1 o 2, y de cinco a siete categorías 3, 4 y 5.

En el océano Pacífico se prevén de 18 a 21 ciclones este año, más que el promedio de 1991 a 2020 que es de 15.

De acuerdo con Conagua, este es el pronóstico en el Pacífico:

Tormentas tropicales: De nueve a 10.

Huracanes categoría 1 o 2: De cinco a seis.

Huracanes categorías 3, 4 o 5: De cuatro a cinco.

En el caso del Océano Atlántico, es posible que se mantenga en el promedio de 14 de ciclones tropicales, ya que espera de 11 a 15: