Buscan a dos niños sustraídos de guardería en San Nicolás de los Garza; padre se los llevó sin permiso

Una mujer denunció que su expareja sustrajo a sus dos hijos de una guardería sin su autorización.

Una intensa movilización de autoridades se mantiene en Nuevo León para localizar a dos niños de tres años de edad, luego de que presuntamente fueron entregados por personal de una guardería a su padre sin la autorización de la madre. El caso generó preocupación tras la denuncia difundida por la mujer en redes sociales, donde solicitó el apoyo de la ciudadanía para encontrarlos.

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, la madre relató que los menores fueron retirados de una guardería ubicada en el municipio de San Nicolás de los Garza alrededor de las 15:00 horas del lunes. Aseguró que el hombre que los recogió no contaba con su consentimiento para hacerlo, por lo que desde ese momento desconoce el paradero de sus hijos.

La mujer señaló que quien se llevó a los menores es el padre de ambos y manifestó su preocupación por la integridad de los niños, al asegurar que el hombre se encuentra en situación de calle y, según sus declaraciones, enfrenta problemas de consumo de sustancias. Hasta el momento, dichas afirmaciones corresponden a la versión proporcionada por la madre y no han sido confirmadas por las autoridades.

“El día de hoy me arrebataron a mis hijos de tres años. Fueron sustraídos de la guardería donde estaban, sin que esta persona tuviera autorización para hacerlo”, expresó la mujer en el video, en el que también pidió compartir la información para ampliar la búsqueda.

En otra publicación difundida en Facebook, la madre indicó que el hombre suele trabajar como malabarista en distintos cruceros del área metropolitana de Monterrey.

Tras la denuncia, la Secretaría de Seguridad Pública de San Nicolás informó que desde la noche del lunes implementó un operativo de búsqueda para localizar a los menores. La corporación precisó que mantiene un seguimiento permanente del caso y trabaja de manera coordinada con la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León y otras autoridades estatales.

De acuerdo con el gobierno municipal, que encabeza el alcalde Daniel Carrillo Martínez, las labores de búsqueda se extendieron a diversos municipios del área metropolitana, luego de que la madre señaló que existe la posibilidad de que los menores hayan sido trasladados hacia el municipio de Monterrey.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre la localización de los niños ni han dado a conocer si existe alguna orden de búsqueda o de presentación en contra del padre.

La investigación continúa para esclarecer las circunstancias en las que los menores fueron entregados y determinar si existió alguna irregularidad en el protocolo de la guardería. Mientras tanto, las autoridades exhortaron a la ciudadanía a reportar cualquier información que contribuya a la localización de los menores a través de los canales oficiales de emergencia y denuncia.