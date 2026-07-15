Megamarcha CNTE: ¿A qué hora empieza y que zonas serán afectadas?

La CNTE prepara una nueva megamarcha con la que volverá a las calles de la CDMX esta semana.

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) regresa a la Ciudad de México y amenaza con una nueva marcha para el jueves 16 de julio.

De acuerdo con la convocatoria emitida por la CNTE, la movilización será rumbo a la Coordinación General de Recursos Humanos (CGRH) del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), en Isabel la Católica No. 165.

La marcha comenzará a las 9:00 horas y los maestros se reunirán en la estación de Metro Isabel La Católica de la Línea 1.

Se trata de las secciones 9 y 10 de la CNTE que acusan incumplimientos de la Secretaría de Educación Pública (SEP) ante las demandas exigidas.

¿Qué calles serán afectadas por movilizaciones de la CNTE?

Hasta el momento, todavía no se define la ruta de la marcha por lo que no se sabe cuáles serán las calles afectadas.

Sin embargo, se prevén concentraciones en estaciones de la Línea 1 del Metro que será la vía por la que se movilizarán los maestros.

Por esa razón, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) dará a conocer el operativo vial en su agenda de movilizaciones.

¿Cuáles son las demandas de la CNTE?

La CNTE se fue de la Ciudad de México tan solo unos días después del inicio del Mundial 2026 y aseguró que había llegado a un acuerdo con la SEP, aunque amenazó con regresar a la capital del país.

Dicha advertencia se cumple este jueves por lo que la Coordinadora exige atención a las siguientes demandas:

Exige la basificación de docentes y del Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación (PAAE)

Aguinaldo de 90 días

Homologación de prestaciones con otros estados y la entrega de un bono para jubilados

Recursos económicos para escuelas rurales

para escuelas rurales No represión de los integrantes del magisterio que se manifiestan

Fue el pasado 19 de junio cuando la CNTE levantó el plantón que instaló en los alrededores del Zócalo de la CDMX desde semanas antes.

¿Qué dijo Claudia Sheinbaum sobre las nuevas manifestaciones de la CNTE?

Al ser cuestionada sobre las nuevas manifestaciones de la CNTE, la presidenta Claudia Sheinbaum evitó hablar sobre el tema.

“No ya no tengo nada que decir, ya hablé sobre el tema. Hay diálogo”, dijo la mandataria durante su conferencia ‘mañanera’ de este miércoles.

Desde semanas anteriores, la presidenta rechazó reunirse directamente con la CNTE debido a que se habían instalado mesas de diálogo con la SEP y la Secretaría de Gobernación.

Además, la mandataria recordó que en agosto iniciarán las consultas con los maestros directamente en las escuelas para formular una nueva reforma educativa.