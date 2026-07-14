‘No tiene competencia’: ‘Andy’ López Beltrán, el único aspirante de Morena en VI distrito de Tabasco

Andrés Manuel López Beltrán sería el único interesado en competir por una candidatura a diputado en Tabasco.

El dirigente estatal de Morena, Jesús Selván García, reveló que hasta el momento Andrés Manuel López Beltrán es el único militante que ha manifestado su interés por competir por la candidatura a la diputación federal del Distrito 06 de Tabasco.

En conferencia de prensa, el líder morenista explicó que, a diferencia de ese distrito, en la mayoría de los municipios, distritos locales y federales de la entidad ya existen al menos dos o más personas interesadas en participar en el proceso interno de Morena para definir las candidaturas rumbo a la elección de 2027.

Asimismo, informó que ha invitado al exsecretario de Organización del Comité Ejecutivo Nacional de Morena a participar en las “Mesas de Integración y Coordinación Política” que el partido realizará en los municipios de Tabasco.

Es decir que ‘Andy’ López Beltrán prácticamente estaría de gira por todo el estado tomando parte en los diálogos que se han establecido con los liderazgos morenistas.

A pesar de ello, Selván García rechazó que López Beltrán vaya a tomar decisiones acerca de quiénes será los llamados “coordinadores de la defensa de la transformación”, que es la figura que se ha usado para nombrar a quienes más adelante se registrarán como candidatos.

Ante las dudas respecto de que el distrito 06 sea un caso especial donde sólo una persona”levantó la mano", apuntó que también se repitió esa situación en el Distrito Federal 02, aunque aclaró que el panorama podría cambiar una vez que Morena emita la convocatoria oficial.

“No ha habido ninguna manifestación al respecto. Sí, es el único compañero que ha manifestado su interés. En lo particular, ningún compañero o compañera nos ha manifestado su interés. Morena habrá de lanzar la convocatoria, creo que a finales de este mes o principios del próximo, y ahí todos los compañeros y compañeras que tengan interés habrán de inscribirse”, señaló.

Selván García precisó que será hasta la etapa de registros, en el mes de agosto, cuando se confirme si Andrés Manuel López Beltrán contendrá sin adversarios internos o si surgen nuevos aspirantes.

En cuanto a la presencia del hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador en las reuniones en los municipios, destacó que este fortalecería los trabajos de organización territorial, al considerar que representa una figura de unidad para la militancia tabasqueña.

“En Tabasco somos obradoristas. Andrés Manuel López Beltrán no sólo representa el vínculo personal con nuestro máximo líder, sino también mucha experiencia en materia de organización. Seguramente ayudará enormemente a consolidar todo el esfuerzo que hemos venido realizando”, afirmó.

Finalmente, rechazó que exista confrontación entre quienes aspiran a una candidatura de Morena y sostuvo que el proceso interno se desarrolla en un ambiente de unidad, a la espera de la publicación de la convocatoria nacional para el registro de los interesados.