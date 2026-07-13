‘El modo party’ y juicio ‘pasan factura’: Samuel García tiene desaprobación de 58% en Nuevo León

La aprobación de Samuel García cae en Nuevo León mientras avanza un juicio político y Morena toma ventaja rumbo a 2027.

La imagen del gobernador de Nuevo León, Samuel García, enfrenta un desgaste rumbo a la elección de 2027. Una encuesta de El Financiero revela que el mandatario de Movimiento Ciudadano tiene una desaprobación de 58 por ciento entre los habitantes del estado, mientras que la aprobación de su gestión se ubica en 40 por ciento.

El resultado del sondeo ocurre en medio de cuestionamientos a su administración, entre ellos el proceso de juicio político aprobado por la Comisión Anticorrupción del Congreso local por irregularidades relacionadas con el manejo de recursos públicos y una investigación señalada por presunta triangulación de fondos hacia despachos vinculados con familiares del gobernador.

También sucede después de sus polémicas declaraciones en las que, con motivo del Mundial 2026, Samuel García dijo entrar en “modo party” y desconectarse de trabajar durante un mes.

La encuesta de El Financiero fue realizada del 30 de junio al 5 de julio de 2026 mediante entrevistas telefónicas a 600 personas adultas con credencial para votar vigente.

Crimen organizado y corrupción, sus peores rubros

De acuerdo con la encuesta, la percepción sobre algunas de las principales áreas de gobierno también refleja dificultades para la administración estatal. En materia de seguridad pública, sólo 21 por ciento de las personas consultadas tiene una opinión favorable, frente a 59 por ciento que la evalúa negativamente.

En corrupción, el panorama es similar: 22 por ciento considera positiva la actuación del gobierno estatal, mientras que 61 por ciento tiene una opinión desfavorable.

En contraste, el desempeño económico de Nuevo León obtiene una valoración más equilibrada: 42 por ciento de los encuestados tiene una opinión favorable y 39 por ciento una desfavorable.

Morena aventaja a MC rumbo a la gubernatura de Nuevo León

A menos de un año de que inicie formalmente el proceso electoral para renovar la gubernatura, Morena aparece como la fuerza política con mayor intención de voto en Nuevo León.

Mariana Rodríguez es la persona de Movimiento Ciudadano con mayor reconocimiento; sin embargo, eso no le garantiza al partido mantenerse en el poder en Nuevo León.

El partido guinda registra 31 por ciento de las preferencias, seguido por Movimiento Ciudadano con 22 por ciento, una diferencia de nueve puntos porcentuales.

La posible alianza entre PAN y PRI suma 19 por ciento de las preferencias, mientras que los partidos aliados de Morena, PVEM y PT, acumulan apenas 3 por ciento.

Mariana Rodríguez y Clara Luz Flores lideran preferencias

Entre los perfiles políticos medidos por la encuesta, Mariana Rodríguez, esposa del gobernador Samuel García y posible candidata de Movimiento Ciudadano, es quien obtiene la mejor valoración positiva.

Rodríguez cuenta con 37 por ciento de opiniones favorables y 29 por ciento desfavorables. En segundo lugar aparece Clara Luz Flores, de Morena, con 34 por ciento de opiniones positivas y 31 por ciento negativas.

Le siguen Andrés Mijes y Luis Donaldo Colosio, ambos con 32 por ciento de opiniones favorables. Mijes registra 29 por ciento de opiniones negativas, mientras que Colosio alcanza 32 por ciento.

Mariana Rodríguez perdería ante Morena en escenario electoral

Aunque Mariana Rodríguez es el perfil mejor posicionado dentro de Movimiento Ciudadano, un escenario hipotético de competencia la ubica por debajo de Morena.

La encuesta plantea una contienda entre Rodríguez como candidata de MC, Tatiana Clouthier por Morena y Adrián de la Garza por una alianza PAN-PRI.

En ese escenario, Clouthier obtendría 31 por ciento de las preferencias; Mariana Rodríguez, 26 por ciento, y Adrián de la Garza, 17 por ciento.