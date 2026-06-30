Ariadna Montiel se lanza contra Samuel García por regalar cerveza en el Mundial: ‘Es un acto irresponsable’

Ariadna Montiel calificó al gobernador de Nuevo León, Samuel García, como irresponsable por regalar cerveza en el partido Marruecos vs. Países Bajos.

La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, aseguró que el gobernador de Nuevo León, Samuel García, fue irresponsable por regalar cerveza para celebrar el último partido del Mundial en el estado.

“Es un acto irresponsable del Gobernador. Hay una carencia de agua, y él está regalando cervezas. Dedicar el recurso público para ello y el Gobierno darles ese nivel”, indicó la morenista.

“Lo de la cerveza lo decimos porque es una frivolidad, pero en el fondo lo más grave en el estado de Nuevo León es toda la corrupción que viene presentándose en el gobierno estatal. Ojalá que se ponga, como dicen allá en el norte, a jalar en el Mundial para que la gente esté bien atendida”, añadió Montiel.

La exsecretaria del Bienestar expresó que hay una sensación de abandono en Nuevo León por parte del gobernador.

“El estado está en abandono gubernamental, tal y como el gobernador lo dijo: que está en ‘estado de festejo’. Los gobiernos deben estar en el resguardo… ningún gobernante debería ausentarse, por lo que hemos denunciado una corrupción sistemática del gobierno del estado de Nuevo León”.

El 27 de junio, Samuel García anunció la entrega de cerveza y comida gratis para que los aficionados disfruten del encuentro entre Países Bajos y Marruecos, el último partido de la Copa del Mundo en el Estadio Monterrey.

“Les tengo una gran noticia para cerrar con broche de oro el 4to y último partido del mundial en Nuevo León. Junto con mis amigos de Grupo Modelo, este domingo y lunes vamos a regalar cerveza”, explicó el mandatario en un video en X.

Mientras que en el FIFA Fan Fest del Zócalo de la CDMX se prohibió el consumo de alcohol para mantener una convivencia familiar, en Monterrey incluso se entregó ‘chela’ de distintas marcas, además de cerveza sin alcohol.