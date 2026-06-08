FIFA Fan Fest del Mundial 2026 en CDMX: Dónde está, horarios, actividades y más

La emoción de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 no solo se vive dentro de los estadios. En la Ciudad de México, miles de aficionados pueden reunirse en el Fan Fest, un espacio gratuito que transmite partidos del Mundial 2026, ofrece conciertos, experiencias culturales, actividades interactivas y una amplia oferta gastronómica.

Este recinto fue creado para que locales y visitantes disfruten del ambiente mundialista en una de las plazas más emblemáticas del país. Además, México hace historia al convertirse en la primera nación en albergar tres ediciones del certamen, tras haber sido sede en 1970 y 1986.

Entre los eventos más esperados destaca el concierto gratuito de La Banda El Recodo, que se añade a las actividades programadas para la inauguración de esta gran fiesta futbolera.

El Recodo se presenta en el FIFA Fan Fest de CDMX. (Fotos: Cuartoscuro.com).

¿Dónde está el FIFA Fan Fest 2026 en CDMX y cómo llegar?

El FIFA Fan Festival 2026 se realiza en el Zócalo de la Ciudad de México, también conocido como Plaza de la Constitución, en pleno Centro Histórico de la capital del país. La sede fue elegida por ser uno de los espacios públicos más importantes y representativos de México.

Para llegar, una de las opciones más sencillas es utilizar el Sistema de Transporte Colectivo Metro y descender en la estación Zócalo/Tenochtitlan de la Línea 2. También se puede acceder desde estaciones cercanas como Allende, Pino Suárez o Bellas Artes, además de distintas rutas de Metrobús y transporte público que conectan con el Centro Histórico.

¿Qué partidos transmiten en el FIFA Fan Fest 2026 en la CDMX?

Los partidos de la Selección Mexicana son los más esperados por toda la afición para presenciar la participación de México en la Copa del Mundo 2026.

Pero, no son los único que se van a transmitir en la megapantalla instalada en el Zócalo de la Ciudad de México, pues de acuerdo con la FIFA, van a pasar 104 encuentros, que incluyen los partidos de fase de grupos del Mundial hasta la gran final.

¿Cuándo es el concierto gratis de El Recodo en el FIFA Fan Fest 2026?

El concierto gratuito de la banda El Recodo en el FIFA Fan Fest 2026 está programado para el 11 de junio, día de la inauguración del Mundial.

Aunque no se reveló la hora axeacta de inicio, se espera que sea después de que finalice el partido de México vs. Sudáfrica (alrededor de las 3:00 p.m.).

Fechas y horarios del FIFA Fan Fest 2026 CDMX

El FIFA Fan Festival permanecerá abierto desde el 11 de junio hasta el 19 de julio de 2026, durante toda la duración de la Copa Mundial de la FIFA. Durante esos 39 días consecutivos, los aficionados podrán seguir cada uno de los encuentros del torneo en una pantalla gigante instalada en el Zócalo.

Aunque los horarios específicos de operación pueden variar dependiendo de la programación diaria y los partidos, la FIFA confirmó que habrá actividades y entretenimiento todos los días, además de las transmisiones en vivo de los encuentros mundialistas. Estos son los horarios confirmados:

Jueves, 11 de junio: 10:00 a.m. – 10:30 p.m.

Viernes, 12 de junio: 11:00 a.m. – 9:30 p.m.

Sábado, 13 de junio: 11:30 a.m. – 9:30 p.m.

Domingo, 14 de junio: 9:30 a.m. – 7:30 p.m.

Lunes, 15 de junio: 8:30 a.m. – 6:30 p.m.

Martes, 16 de junio: 11:30 a.m. – 9:30 a.m.

Miércoles, 17 de junio: 9:30 a.m. – 10:30 p.m.

Jueves, 18 de junio: 8:30 a.m. – 9:30 p.m.

Viernes, 19 de junio: 11:30 a.m. – 9:30 p.m.

Sábado, 20 de junio: 9:30 a.m. – 8:30 p.m.

Domingo, 21 de junio: 8:30 a.m. – 6:30 p.m.

Lunes, 22 de junio: 9:30 a.m. – 8:30 p.m.

Martes, 23 de junio: 9:30 a.m. – 10:30 p.m.

Miércoles, 24 de junio: 11:30 a.m. – 9:30 p.m.

Jueves, 25 de junio: 12:30 p.m. – 10:30 p.m.

Viernes, 26 de junio: 11:30 a.m. – 11:30 p.m.

Sábado, 27 de junio: 1:00 p.m. – 10:30 p.m.

Domingo, 28 de junio: 11:00 a.m. – 7:30 p.m.

Lunes, 29 de junio: 9:30 a.m. – 9:30 p.m.

Martes, 30 de junio: 9:30 a.m. – 9:30 p.m.

Miércoles, 1 de julio: 8:30 a.m. – 8:30 p.m.

Jueves, 2 de julio: 11:30 a.m. – 11:30 p.m.

Viernes, 3 de julio: 10:30 a.m. – 10:00 p.m.

Sábado, 4 de julio: 9:30 a.m. – 9:30 p.m.

Domingo, 5 de julio: 11:00 a.m. – 8:30 p.m.

Lunes, 6 de julio: 11:30 a.m. – 8:30 p.m.

Martes, 7 de julio: 8:30 a.m. – 4:30 p.m.

Jueves, 9 de julio: 12:30 p.m. – 7:30 p.m.

Viernes, 10 de julio: 11:30 a.m. – 6:30 p.m.

Sábado, 11 de julio: 1:30 p.m. – 9:30 p.m.

Martes, 14 de julio: 11:00 a.m. – 3:30 p.m.

Miércoles, 15 de julio: 11:00 a.m. – 3:30 p.m.

Sábado, 18 de julio: 1:00 p.m. – 5:30 p.m.

Domingo, 19 de julio: 11:00 a.m. – 4:00 p.m.

El FIFA Fan Fest proyecta los partidos de México en el Mundial 2026. (Foto: EFE).

¿Qué actividades habrá en el FIFA Fan Fest 2026?

Además de ver los partidos en una megapantalla, el FIFA Fan Fest ofrece una amplia variedad de experiencias para aficionados de todas las edades.

Entre las principales actividades destacan:

Conciertos gratuitos y presentaciones musicales.

DJs y espectáculos en vivo.

Actividades interactivas relacionadas con el futbol.

Zona de juegos y retos para los asistentes.

Experiencias gastronómicas con platillos mexicanos e internacionales.

Activaciones de marcas patrocinadoras.

Presentaciones culturales y artísticas.

Tienda oficial de la FIFA con mercancía exclusiva del Mundial.

Espacios familiares y áreas de entretenimiento para niños.

Entre los eventos ya anunciados destaca la participación de La Banda El Recodo en las actividades inaugurales del festival.

Con entrada gratuita y una ubicación histórica, el FIFA Fan Fest busca convertirse en uno de los principales puntos de reunión durante el Mundial 2026 para quieenes no consiguieron boletos para asistir a los partidos.