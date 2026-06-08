¡Y llegaste tú! Banda El Recodo tocará en la inauguración del FIFA Fan Fest de CDMX

La ‘madre de todas las bandas’ dará un concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México. Sí, la Banda El Recodo de Don Cruz Lizárraga tocará en el FIFA Fan Fest, uno de los espacios creados para que los aficionados sigan el torneo fuera de los estadios.

Como parte de los eventos de la inauguración del Mundial 2026, con el partido de México vs. Sudáfrica, la Banda El Recodo le pondrá ritmo al ambiente futbolero en la Plaza de la Constitución.

¿Cuándo y a qué hora es el concierto de Banda El Recodo en el FIFA Fan Festival CDMX?

De acuerdo con la información oficial de la FIFA, la presentación de Banda El Recodo se realizará este jueves 11 de junio después del partido México vs. Sudáfrica, el cual inicia a las 13:00 horas (tiempo central) en el Estadio Ciudad de México, como se conoce al Estadio Banorte durante el Mundial.

Al momento no hay hora exacta del show, pero se espera después de las 15:00 horas. Ese día, el FIFA Fan Fest estará abierto en un horario de 10:00 a.m. a 10:30 p.m.

El concierto se suma a la programación especial preparada para el arranque de la Copa del Mundo, en una jornada que también estará marcada por la actuación de Shakira en la ceremonia inaugural del Mundial, en un show desde el Estadio Ciudad de México que incluye a Burna Boy, Alejandro Fernández,Belinda, Danny Ocean,J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná y Tyla.

¿Qué es el FIFA Fan Festival 2026 en Ciudad de México?

El Fan Festival 2026 será el principal punto de encuentro para aficionados en la Ciudad de México durante la Copa del Mundo, la FIFA lo describe como el “Templo Mayor del Futbol” para esta temporada.

Según la organización, el evento se llevará a cabo del 11 de junio al 19 de julio de 2026 en el Zócalo capitalino, considerado uno de los espacios públicos más representativos del país.

Durante más de un mes, miles de aficionados nacionales e internacionales podrán reunirse para seguir los partidos del torneo y participar en distintas actividades relacionadas con el futbol.

El Recodo ha tocado en el Zócalo en otras ocasiones. (Foto: Cuartoscuro.com). (Iván Stephens)

La organización señaló que el festival buscará combinar la experiencia deportiva con propuestas culturales y gastronómicas, convirtiendo al corazón de la capital en un punto de encuentro para visitantes de diversas partes del mundo.

Todos los partidos del Mundial 2026 se verán en el Zócalo

Uno de los principales atractivos del FIFA Fan Festival Ciudad de México será la transmisión de todos los partidos del Mundial 2026 en una pantalla gigante instalada en el recinto.

Los partidos podrán verse en vivo durante los horarios de operación del festival, permitiendo a los aficionados seguir el desarrollo completo del torneo en un ambiente abierto y gratuito.

Además de los encuentros del Mundial, el festival ofrecerá actividades permanentes para quienes visiten el Zócalo durante las semanas de competencia.

El programa general del FIFA Fan Festival 2026 CDMX contempla una amplia oferta de entretenimiento más allá de los partidos. Entre las actividades previstas se encuentran conciertos en vivo, presentaciones culturales, experiencias interactivas relacionadas con el futbol, activaciones especiales y espacios para toda la familia.

La FIFA informó que también habrá una oferta gastronómica inspirada en la cocina mexicana, así como diversas experiencias culturales.

Dentro del recinto se habilitará una zona interactiva para que los asistentes participen en actividades relacionadas con el futbol, mientras que distintas activaciones complementarán la experiencia durante los 34 días de operación del festival.

¿Dónde será el FIFA Fan Festival de CDMX y cómo asistir?

El FIFA Fan Festival Ciudad de México se desarrollará en el Zócalo, ubicado en la Plaza de la Constitución, en el Centro Histórico de la capital.

La entrada será gratuita y abierta al público, siempre que el recinto no haya alcanzado su capacidad máxima.

La FIFA recomienda llegar mediante transporte público:

Metro : Zócalo, Pino Suárez, Allende y Bellas Artes

: Zócalo, Pino Suárez, Allende y Bellas Artes Metrobús: República de Argentina, República de Chile y Bellas Artes, de la Línea 4 (Centro Histórico).

El festival contará además con zonas de alimentos y bebidas, conexión Wi-Fi gratuita, estaciones de carga para teléfonos móviles, servicios médicos, medidas de accesibilidad para personas con discapacidad y espacios destinados a la convivencia de los aficionados.

Con la confirmación de Banda El Recodo para la jornada inaugural, el Zócalo de la Ciudad de México comenzará a transformarse en uno de los principales escenarios de celebración del Mundial 2026, una sede donde futbol, música y cultura compartirán espacio durante más de un mes.