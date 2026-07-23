Televisa gana suscriptores y alcanza ingresos por 14 mil 289 mdp en segundo trimestre del año

Según la empresa, este resultado, junto con los anteriores, es la muestra de una sólida reducción en los gastos corporativos. (Foto: Cuartoscuro)

Grupo Televisa, el gigante de medios mexicano, informó que, durante el segundo trimestre de 2026, alcanzó ingresos por 14 mil 289 millones de pesos, que estuvieron apalancados por un crecimiento de suscriptores en su segmento de servicios móviles, banda ancha y de voz.

“Las adiciones netas totales del trimestre fueron 78.7 mil RGUs, impulsadas principalmente por los incrementos de 72.3 mil suscriptores de móvil, 28.4 mil suscriptores de voz y 9.4 mil suscriptores de banda ancha”, detalló la emisora a sus accionistas.

En su reporte emitido a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), la compañía destacó también que, entre abril y junio de 2026, su flujo operativo (EBITDA, por sus siglas en inglés) alcanzó un valor de 5 mil 830 millones de pesos, que representaron un crecimiento de 8 por ciento con relación a los 5 mil 398 millones de pesos obtenidos en el mismo periodo del año anterior.

“Nuestra utilidad del segmento operativo del segundo trimestre aumentó 5.0 por ciento a 5 mil 978.1 millones en comparación con 5 mil 694.3 millones en el segundo trimestre de 2025. El margen alcanzó 41.8 por ciento, expandiéndose aproximadamente 310 puntos base respecto al año anterior”, agregó la empresa fundada hace 53 años.

¿A qué se debe el aumento en la utilidad neta?

La utilidad neta atribuible a la participación no controladora de la empresa de medios y contenido en español más importante de Hispanoamérica se disparó 329.9 por ciento anual en el segundo trimestre de 2026, al alcanzar 335.3 millones de pesos, frente a los 78 millones registrados en el mismo periodo del año previo.

“La utilidad neta atribuible a la participación no controladora aumentó $257.3 millones, a $335.3 millones en el segundo trimestre de 2026. Este aumento reflejó principalmente una mayor utilidad neta atribuible a la participación no controladora en nuestras operaciones de Telecom en el segundo trimestre de 2026”, puntualizó Grupo Televisa.

Según la empresa, este resultado, junto con los anteriores, es la muestra de una sólida reducción en los gastos corporativos, así como de una compensación con base en acciones en 2025 y 2024.

“Nuestros gastos disminuyeron en 175 millones de pesos, a 99.2 millones de pesos en el segundo trimestre de 2026, desde los 274.2 millones de pesos registrados en el mismo periodo de 2025. Esta reducción obedeció principalmente a menores gastos por servicios profesionales de asesoría legal y financiera y una disminución en la pérdida por disposición de equipo que no implicó flujo de efectivo”, concluyó la firma mexicana.