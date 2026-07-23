La Casa de Toño busca comprador: ¿Quiénes son los dueños de Grupo Gigante y Alsea?

La posible venta de La Casa de Toño continúa en análisis; BBVA México fue contratado como asesor financiero.

La posible venta de La Casa de Toño por más de 400 millones de dólares ha despertado el interés del sector restaurantero del país. De acuerdo con información de Bloomberg, Grupo Gigante figura entre los principales interesados en adquirir la cadena de antojitos mexicanos, mientras que otros consorcios también analizan una oferta.

La operación, que aún no se concreta, forma parte de una estrategia para impulsar la expansión internacional de La Casa de Toño hacia Estados Unidos y América Latina. La transacción incluiría sus 81 sucursales y tendría una valoración superior a ocho veces sus ganancias ajustadas, un monto que incluso supera el de otros grandes operadores como es el caso de Alsea.

Ante este escenario, una de las preguntas que más ha surgido es quiénes están detrás de Grupo Gigante y Alsea, dos de las empresas más importantes del negocio restaurantero en México.

Ángel Losada Moreno, el empresario detrás de Grupo Gigante

El principal accionista y presidente del Consejo de Administración de Grupo Gigante es Ángel Losada Moreno, el empresario nacido en 1955 en la Ciudad de México e hijo de Ángel Losada Gómez, un inmigrante de origen español y fundador de las tiendas Gigante.

Grupo Gigante nació en 1962 como una cadena de supermercados, aunque con el paso de los años transformó su modelo de negocio. Tras vender la mayor parte de sus tiendas de autoservicio, concentró su estrategia en el comercio especializado, bienes raíces y restaurantes.

Actualmente opera marcas como:

Toks

Shake Shack México

Panda Express México

El Farolito

Beer Factory

Office Depot México

Petco México (en sociedad)

Angel Losada, dueño de Grupo Gigante, fue secuestrado en 1994. Tras 102 días de cautiverio y el pago de un rescate, fue liberado. (Especial / El Financiero / Screenshot YouTube)

El secuestro que marcó la vida de Ángel Losada

La trayectoria del empresario mexicano también está marcada por un episodio de violencia. En 1994 fue víctima de un secuestro que se prolongó durante 102 días. Años después, relató para el podcast de Oso Trava que aquella experiencia influyó en su forma de ver la vida y de dirigir sus empresas.

“Fue una experiencia muy dura y traumática para el que está adentro y para los que están afuera, porque ellos no saben qué está pasando. Mis hijos estaban bien chiquitos. La más chiquita tenía 3 años, Pily, y los demás tenían 5, 7 y 9″, relató el dueño de Gigante.

¿Quiénes son los dueños de Alsea?

Alsea es el mayor operador de restaurantes de América Latina. A diferencia de otras empresas familiares, se trata de una compañía pública que cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores, por lo que no tiene un único dueño: su capital está distribuido entre miles de accionistas.

La compañía es dirigida por un Consejo de Administración y un equipo ejecutivo encabezado por Armando Torrado Martínez, presidente ejecutivo del Consejo, mientras que Christian Gurría Dubernard ocupa la Dirección General (CEO).

Alsea administra franquicias internacionales como:

Starbucks

Domino’s Pizza

Chili’s

Italianni’s

Vips

Burger King (en algunos mercados)

(en algunos mercados) The Cheesecake Factory

P.F. Chang’s

¿Qué se sabe de la posible venta de La Casa de Toño?

Por ahora, la posible compra de La Casa de Toño sigue en etapa de evaluación. De acuerdo con Bloomberg, BBVA México fue contratado como asesor financiero exclusivo para analizar una eventual venta de la cadena.

Hasta el momento, ni La Casa de Toño ni Grupo Gigante han confirmado oficialmente que exista un acuerdo.