Google compra acciones de SpaceX tras su salida a bolsa: ¿A cuánto ascienden HOY?

La cartera de inversiones de Alphabet también incluye una participación en Anthropic PBC, líder en inteligencia artificial.

Google, de Alphabet, anunció que entre sus participaciones accionariales se incluyen 94 mil 100 millones de dólares en acciones de SpaceX, tras la exitosa salida a bolsa de la compañía espacial y de inteligencia artificial.

Google fue uno de los primeros inversores en SpaceX, lo que ha contribuido a aumentar sus beneficios en los últimos trimestres gracias al incremento de su valor.

Tras una salida a bolsa, los inversores suelen estar sujetos a restricciones sobre cuándo pueden vender sus acciones.

¿Qué sabemos de las acciones de Google?

Según un informe trimestral, Google indicó que 80 mil millones de dólares de sus acciones tienen restricciones de venta a corto plazo, mientras que 14 mil 100 millones de dólares están sujetos a restricciones a largo plazo hasta el tercer trimestre del próximo año.

La cartera de inversiones de Alphabet también incluye una participación en Anthropic PBC, líder en inteligencia artificial de rápido crecimiento.

Según informó la compañía el miércoles, las ganancias en el valor de las inversiones de Alphabet ascendieron a casi 100 mil millones de dólares en el segundo trimestre, lo que impulsó sus ingresos netos.

Alphabet gana 174 mil 685 millones en el primer semestre, un 178 % más

El gigante tecnológico Alphabet divulgó un beneficio neto de 174 mil 685 millones de dólares en el primer semestre del ejercicio, un 178 por ciento más interanual, impulsado por su oferta publicitaria y de inteligencia artificial (IA).

La empresa propietaria del motor de búsqueda Google reportó unos ingresos acumulados de 229 mil 692 millones de dólares en los primeros seis meses de 2026, un 23 por ciento más respecto al mismo tramo del año anterior, según un comunicado publicado al cierre de Wall Street.

“Nuestras inversiones en IA están redefiniendo qué es posible en cada parte de nuestro negocio”, dijo el consejero delegado de Alphabet, Sundar Pichai, en la nota, que detalló también los resultados del segundo trimestre calificados de “increíbles”.

En el segundo trimestre, el más seguido por analistas e inversores, la tecnológica tuvo una ganancia neta de 112 mil 107 millones, cuatro veces más a nivel interanual, y una facturación de 119 mil 796 millones, un 24 por ciento superior, en ambos casos a nivel interanual.

*Con información de EFE