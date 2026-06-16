Google presenta Android 17: ¿Qué cambia en tu celular con la nueva actualización?

Android 17 incorpora diversas mejoras relacionadas con la multitarea, los videos para redes sociales y los videojuegos. (Foto: Shutterstock)

Google, de Alphabet Inc., comenzó el despliegue de Android 17, la más reciente actualización importante de su sistema operativo móvil, aunque algunas de sus funciones más destacadas de inteligencia artificial no estarán disponibles hasta dentro de varios meses.

La primera oleada de mejoras llegará inicialmente a los dispositivos Pixel de Google, mientras que otras marcas de hardware las recibirán en los próximos meses, informó la compañía este martes.

Android 17 incorpora diversas mejoras relacionadas con la multitarea, los videos para redes sociales y los videojuegos. También sienta las bases para capacidades avanzadas de inteligencia artificial autónoma que llegarán más adelante este año, mientras otras grandes tecnológicas intentan ponerse al día.

La semana pasada, Apple presentó una amplia lista de mejoras para Siri y sus herramientas de IA que llegarán en otoño.

Sin embargo, muchas de las funciones más llamativas de Android —incluyendo Gemini Intelligence, nuevos emojis rediseñados, dictado por voz mucho más inteligente y widgets creados mediante IA— llegarán gradualmente durante el año, comenzando este verano.

Estas novedades estarán disponibles primero en la serie Pixel 11 y en futuros dispositivos de Samsung Electronics.

Bubbles, una de las principales novedades

Una de las funciones más destacadas disponibles desde ahora es Bubbles, que permite minimizar cualquier aplicación abierta en una burbuja flotante anclada a la pantalla, facilitando el acceso rápido sin necesidad de cambiar constantemente entre aplicaciones.

Por ejemplo, los usuarios pueden colocar Google Keep en una burbuja para consultar listas de compras o tomar notas durante una llamada.

También es posible mantener visibles los mensajes de texto en todo momento sin recurrir al selector tradicional de aplicaciones.

Las burbujas pueden apilarse unas sobre otras y moverse libremente por la pantalla. En los dispositivos plegables, donde la multitarea es una prioridad, Google añadió una sección específica de Bubbles dentro de la barra de tareas.

Android apuesta por los creadores de contenido

Otra de las novedades es Screen Reactions, una herramienta que permite grabar videos superpuestos sobre lo que aparece en la pantalla del teléfono.

Este formato se ha vuelto muy popular en redes sociales, por lo que Google decidió integrarlo directamente en Android para reducir la dependencia de aplicaciones de terceros como CapCut o Instagram Edits.

Más seguridad y privacidad

Android 17 también incorpora mejoras en materia de seguridad y privacidad.

Los usuarios podrán conceder acceso único a su ubicación a determinadas aplicaciones, en lugar de otorgar permisos permanentes.

Además, Google explicó que la opción de “ubicación aproximada” ampliará de forma inteligente el área mostrada en regiones con baja densidad de población para reforzar la privacidad.

Por otro lado, el Modo Perdido (Lost Mode) ahora exigirá autenticación biométrica además del código PIN para desbloquear el dispositivo, dificultando el acceso de posibles ladrones.

Otras novedades de Android 17

Entre los cambios adicionales incluidos en esta actualización destacan:

La posibilidad de activar el modo oscuro únicamente en aplicaciones específicas.

Una nueva interfaz más intuitiva para la vista de pantalla dividida.

Controles más flexibles para usuarios con auxiliares auditivos, permitiendo elegir qué audio se envía al dispositivo y cuál se reproduce a través del altavoz del teléfono.

Wear OS también recibirá funciones de IA

Google también está actualizando Wear OS, su sistema operativo para relojes inteligentes, con mejoras en autonomía de batería, actualizaciones en tiempo real y una mayor integración con dispositivos conectados, como gafas inteligentes.

La compañía planea lanzar este otoño sus primeras gafas con funciones de audio y ya trabaja para garantizar una integración fluida con el ecosistema Android.

Al igual que los teléfonos Android, Wear OS 7 recibirá este verano nuevas capacidades de Gemini Intelligence, incluyendo la creación automática de widgets, automatizaciones de aplicaciones de varios pasos y una experiencia renovada para el asistente de inteligencia artificial de Google.