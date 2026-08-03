Justicia para Beany Lozano: Detienen a José Manuel, alias ‘El Tito’, presunto feminicida

José Manuel ‘N’ fue detenido por su presunta participación en el feminicidio de Beany Lozano, una joven estudiante de Chiapas, en un incidente ocurrido en abril pasado.

Beany Lozano, de 18 años, era estudiante de Administración de Empresas en la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH).

Anahí Guadalupe, madre de Beany, contó a medios de comunicación que la estudiante recibió un disparo de arma de fuego y fue abandonada en el vehículo de José Manuel ‘N’, quien era su novio. La joven estuvo 11 días hospitalizada, pero falleció.

El 6 de abril, el sujeto disparó contra Beany Lozano García, hiriéndola en la cabeza, y la encerró en su coche. Estuvo hospitalizada varios días y falleció el 17 de abril. La familia de Bea entregó pruebas, audios, videos, fotografías e información sobre el presunto agresor y sus familiares, pero acusaron que las autoridades tardaron en atender el caso, por lo que el presunto responsable se dio a la fuga.

José Manuel ‘N’ fue detenido en Sinaloa, de acuerdo con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.

La madre de Beany, Anahí Guadalupe, ha protestado en varias ocasiones e incluso llevó a cabo una manifestación frente a Palacio Nacional en mayo para pedir justicia para su hija y la aprehensión del presunto feminicida.

José Manuel ‘N’, conocido como ‘El Tito’, era pareja sentimental de la joven. Según el testimonio de la madre, Beany recibió un disparo en la cabeza y fue encerrada en el automóvil donde ambos viajaban.

En Chiapas está activa la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, la cual incluye a municipios como Tapachula, Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal de las Casas, consideradas como zonas de alto riesgo.

El caso de Beany Lozano en Chiapas se suma a diversos feminicidios que han ocurrido en meses recientes en México y que han causado la indignación de familias, colectivas feministas y la población en general. Entre ellos destacan los ataques contra mujeres menores de edad como Dafne Zapata, en Tamaulipas, y Britany en Monterrey.