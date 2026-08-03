Derecha recibe a De La Espriella: ¿Quiénes estarán en la toma de protesta del presidente de Colombia?

Abelardo de la Espriella salió triunfador de una de las elecciones más reñidas en la historia de Colombia.

La nueva derecha latinoamericana, entre quienes están Javier Milei de Argentina y José Antonio Kast de Chile, asistirá a la toma de protesta de Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia.

El rey Felipe VI de España, siete presidentes latinoamericanos y un primer ministro han confirmado su asistencia el próximo viernes 6 de agosto para la investidura, informó Alejandro Eder, alcalde de Cali.

“Ya han confirmado diez delegaciones del más alto nivel”, afirmó Eder en un mensaje en sus redes sociales.

Según el alcalde de Cali, en la investidura estarán los presidentes de Ecuador, Daniel Noboa; Paraguay, Santiago Peña; Costa Rica, Laura Fernández; Panamá, José Raúl Mulino; República Dominicana, Luis Abinader; y Honduras, Nasry Asfura.

El Salvador y Guatemala estarán representados por sus vicepresidentes, Félix Ulloa y Karin Herrera, respectivamente, en el acto del 7 de agosto.

También estarán el primer ministro de Curazao, Gilmar Pisa, en representación del Reino de los Países Bajos, al cual pertenece esa isla caribeña, y el canciller de Brasil, Mauro Vieira, no el presidente Lula da Silva.

A la investidura asistirá además el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Sa’ar, país con el que el Gobierno de De la Espriella reanudará de inmediato las relaciones diplomáticas rotas en mayo de 2024 por el presidente Gustavo Petro, como rechazo al genocidio en Gaza.

El alcalde de Cali no indicó si habrá representación de Venezuela, país con el que Petro normalizó las relaciones en septiembre de 2022, un mes después de asumir, y luego de varios años de rupturas y desentendimientos entre los dos países.

¿México enviará a un representante a la toma de protesta de Abelardo de la Espriella?

El alcalde de Cali tampoco precisó quiénes asistirán en representación de Perú, México y Estados Unidos, pero de este último país se espera una delegación de alto nivel, dados los vínculos de De la Espriella con la administración republicana del presidente Donald Trump, quien lo apoyó reiteradamente durante la campaña electoral.

La investidura en Cali, además de inédita, porque es la primera vez en la historia reciente del país que un presidente jura el cargo fuera de Bogotá, busca descentralizar el poder por deseo expreso de De la Espriella, quien aseguró anoche que será un acto austero en la Arena USC, un auditorio de la Universidad Santiago de Cali.

“Mi posesión, queridos compatriotas, para que estén tranquilos, será una ceremonia austera y será la primera demostración de que la descentralización deja de ser un discurso para convertirse en una realidad”, manifestó el mandatario electo en un mensaje a la nación por medio de sus redes sociales.

Gustavo Petro, presidente saliente de Colombia, alertó de la existencia de “decenas de toneladas de explosivos en Cali”, aunque no dio pruebas de ello.

“Sabemos de la existencia de decenas de toneladas de explosivos en Cali. Los grupos del narcotráfico quieren actuar de manera terrorista para dar la excusa de la conmoción interior”, expresó el mandatario en un extenso mensaje publicado en X, sin dar detalles.