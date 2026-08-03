Peso avanza en espera de reanudación del diálogo de EU e Irán: Así cotiza ante el dólar

El peso mexicano reporta ganancias marginales frente al dólar, como resultado de una disminución del nerviosismo entre los inversionistas ante la posibilidad de ver avances en las conversaciones diplomáticas entre Estados Unidos e Irán.

Hasta el momento, los datos reportados por Bloomberg indican que el tipo de cambio opera alrededor de los 17.32 pesos por dólar, lo que representa una depreciación de 0.01 por ciento o 0.17 centavos respecto a su último cierre oficial.

De acuerdo con Gabriela Siller, directora de análisis económico en Banco Base, hay una moderación de la aversión al riesgo a nivel global, ante señales de un avance diplomático en el conflicto entre Estados Unidos e Irán.

“Durante el fin de semana, el presidente Donald Trump señaló que decidió cancelar un ataque de gran escala contra Irán para dar espacio a nuevas negociaciones, además de afirmar que podría alcanzarse un acuerdo para reabrir el estrecho de Ormuz”.

¿Cómo cotiza el dólar HOY?

En ventanillas bancarias el precio del dólar ahora se coloca en los 17.75 pesos cada uno, según los datos publicados por Banamex.

A la par, el índice dólar (dxy) que se encarga de medir la fortaleza de la moneda norteamericana frente una cesta conformada por seis países desarrollados reporta un descenso de 0.07 por ciento, en los 99.85 enteros. Por su parte, el índice dólar de Bloomberg (bbdxy) baja 0.08 por ciento hacia las mil 205.84 unidades.

En el mercado de dinero, el rendimiento del bono a 10 años para Estados Unidos es de 4.68 por ciento, mientras que el bono a 10 años en México se mantiene en un nivel de 9.20 por ciento.

Entre las divisas más depreciadas se encuentra el peso colombiano con 1.91 por ciento, el rublo ruso con 0.86 por ciento, la corona noruega con 0.76 por ciento, el dólar taiwanés con 0.49 por ciento y el dólar australiano con 0.36 por ciento.