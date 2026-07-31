Ante récord de sargazo en el Caribe, gobierno invertirá 2 mil 635 millones de pesos

Los niveles de sargazo en el Caribe están entre los más altos registrados.

La llegada masiva de sargazo a las costas del Caribe mexicano alcanzó niveles históricos en 2026. Ante el impacto en las playas y la amenaza directa a la industria turística, el gobierno presentó una nueva estrategia con un presupuesto de 2 mil 635 millones de pesos para, en una primera etapa, adquirir dos remolcadores, seis sargaceros costeros, además de implementar 50 kilómetros barreras de contención costera en zonas críticas en Playa del Carmen, Cancún, Tulum, Puerto Morelos y Mahahual.

“Para el mar necesitamos buques que puedan navegar en aguas abiertas. Para ello, tenemos buques sargaceros oceánicos. Hoy solamente tenemos dos barcos, uno está operando en el Caribe y el otro está próximo a cruzar el Canal de Panamá para incorporarse al Caribe”, reconoció en conferencia mañanera el secretario de Marina, Raymundo Morales Ángeles, acompañado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, el gabinete de seguridad y medio ambiente, y representantes del sector hotelero.

Con estas medidas, México casi duplicará su capacidad de recolección hasta alcanzar 4 mil toneladas diarias en 2027, informó el secretario de Marina. Actualmente, el país puede retirar hasta mil 227 toneladas diarias en el mar y otras 950 toneladas en las playas, lo cual es insuficiente para controlar el arribo masivo de la macroalga.

(El Financiero)

Sargazo en el Caribe mexicano rompe récord

En lo que va del año, la llegada de sargazo al Caribe mexicano ha sido la más grande registrada por el gobierno. De acuerdo con datos de la Secretaría de Marina, la recolección de la macroalga alcanzó las 96 mil toneladas, el nivel más alto reportado, una situación que afecta la llegada de turistas.

Solo en la primera mitad de este año, el aeropuerto de Cancún ha perdido 724 mil pasajeros aéreos nacionales e internacionales. Aunque la explicación a esta pérdida de viajeros es multifactorial, el sargazo es uno de los elementos que está presionando la llegada de miles de turistas al Caribe mexicano.

“El sargazo, el tipo de cambio y la falta de asientos” son los factores que están empujando a la baja la llegada de turistas, explica Francisco Madrid, director del STARC de la Universidad Anáhuac Cancún.

De acuerdo con el titular de la Marina, Raymundo Pedro Morales, la mayoría del sargazo se recolecta actualmente en las playas, una situación poco eficiente que no ha ayudado a resolver la presencia del sargazo en las playas, refirió el funcionario en la conferencia mañanera de este jueves.

Del total de sargazo recolectado, solo el 16 por ciento es captada en el mar, por lo que el resto llega a las playas del caribe, pintándolas de marrón, además de contaminar el arena con los metales pesados que se desprenden de la macroalga una vez que comienza a descomponerse.

Aunque no sé ha establecido una razón única sobre el aumento del sargazo en el Caribe mexicano, el calentamiento del océano se ha colocado como una de las explicaciones sobre la presencia masiva de esta alga.

Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que hay muchas posibilidades de uso para el sargazo una vez que es recolectado, pero coincidió en que el reto es evitar que llegue a las costas.

“Lo importante es la captura del mar para su reciclaje y, cuando llegue a la playa tener un manejo especial para que no tenga ningún problema de contaminación”, dijo Sheinbaum.

En tanto, el empresario hotelero José Chapur, presidente de la cadena Palace Company, refirió que la recolección de sargazo por parte de los hoteleros representa un costo adicional, pues se emplea a una plantilla en específico para retirar esta alga.

Sin embargo, refirió que mantener las playas limpias beneficia a los hoteleros con un mayor volumen de viajeros.

La estrategia busca modificar la operativa actual para recolectar la mayor parte del material en el mar antes de su llegada a la franja costera.

Fonatur, Semarnat y la Secretaría de Ciencia coordinarán con la iniciativa privada la disposición final en cuatro sitios especializados, fomentando un modelo de economía circular para la conversión del sargazo en biofertilizantes, biocarbón y biogás.

Además, cabe recordar que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) propuso el sargapanel, una especie de muro para la construcción, como una solución al problema del sargazo que ya ha sido probado, pero que cuyo desarrollo depende de la colecta cambiante de sargazo en el caribe mexicano.