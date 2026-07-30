Llegada récord de sargazo a México: Recolección rebasa las 96 mil toneladas en lo que va de 2026

El Gobierno destacó que en lo que va de 2026, ha llegado cuatro veces más sargazo que en 2025.

En lo que va de 2026, la llegada de sargazo al Caribe mexicano ha sido la más grande registrada por el gobierno. De acuerdo con datos de la Secretaría de Marina, la recolección del alga alcanzó las 96 mil toneladas, el nivel más alto reportado, una situación que afecta la llegada de turistas.

De acuerdo con el titular de la Marina, Raymundo Pedro Morales, la mayoría del sargazo se recolecta en las playas. La Marina solo cuenta con un buque sargacero que permite recolectar esta alga en el mar, por lo que se ha adquirido uno adicional para aumentar la recolección.

Del total de sargazo recolectado, solo 16 por ciento es captada en el mar, por lo que el resto llega a las playas del Caribe, pintándolas de marrón, además de contaminar el arena con los metales pesados que se desprenden de la macroalga una vez que comienza a descomponerse.

Alicia Bárcena, secretaria de Medio Ambiente, explicó que en 2011, el alga estaba “contenida y confinada” en una región conocida como ‘Mar de Sargazo’ al frente de Florida.

“Se rompe este ‘Mar de Sargazo’ y se desplaza hacia África y se da una condición atípica de circulación, y luego se instala en el Atlántico Tropical entre África y Brasil”, comentó.

Bárcena añadió que en esa zona hay una descarga de nutrientres rica en fosfatos, proveniente de la agricultura de África y Brasil. Esta combinación ha favorecido la reproducción masiva del sargazo que es arrastrado al Caribe mexicano por vientos y corrientes.

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que hay muchas posibilidades de uso para el sargazo una vez que es recolectado, pero coincidió en que el reto es evitar que llegue a las costas.

“Lo importante es la captura del mar para su reciclaje y, cuando llegue a la playa tener un manejo especial para que no tenga ningún problema de contaminación”, dijo.

El empresario hotelero José Chapur, presidente de la cadena Palace Company, refirió que la recolección de sargazo por parte de los hoteleros representa un costo adicional, pues se emplean a trabajadores adicionales para retirar esta alga.

Sin embargo, refirió que mantener las playas limpias beneficia a los hoteleros con un mayor volumen de viajeros.

¿Cuánto dinero invertirá México para reforzar combate al sargazo?

El plan contempla una inversión de más de 2 mil millones de pesos para fortalecer la estrategia de contención, recolección y aprovechamiento del sargazo en el Caribe mexicano, ante un arribo récord de esta macroalga que en 2026 ha cuadruplicado los niveles registrados el año pasado.

La primera etapa del plan contempla una inversión de 768 millones de pesos para elevar la capacidad de recolección marina a 1 mil 870 toneladas diarias, mediante la adquisición de dos remolcadores, seis embarcaciones sargaceras costeras, más barreras dinámicas y la instalación de unos 50 kilómetros de barreras de contención en Cancún, Playa del Carmen, Tulum, Puerto Morelos y Mahahual.

“En una segunda etapa, con mayores inversiones, tratamos de alcanzar lo que marca la media, que son 4 mil toneladas diarias, con más buques sargaceros, más barreras de contención y más equipo de recolección en playa”, añadió.

Con información de EFE