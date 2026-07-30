UEFA aprueba boicot contra torneos de la FIFA por el plan de Infantino: ‘El Mundial no está a la venta’

La UEFA dio un paso más en su rechazo al proyecto impulsado por Gianni Infantino. Las 55 federaciones que integran el organismo europeo acordaron boicotear todas las competencias organizadas por la FIFA si el presidente del máximo organismo del futbol mantiene su intención de vender participaciones de la Copa del Mundo a inversionistas privados.

La decisión se tomó durante una reunión virtual convocada para analizar la propuesta, a la que la UEFA se opuso desde el principio. El plan contempla la creación de una nueva filial que concentraría las operaciones comerciales y de los torneos de la FIFA, con la participación de capital privado, aunque el organismo conservaría el control de la entidad.

La UEFA sostiene que este modelo pone en riesgo la esencia de las competencias internacionales y considera que las decisiones relacionadas con el futbol no deben quedar sujetas a intereses comerciales.

¿Por qué la UEFA no participará en las competencias de la FIFA?

La postura de la UEFA no surgió tras la reunión de este jueves. El organismo ya había expresado su desacuerdo desde que conoció la propuesta de la FIFA y, después del encuentro con sus 55 federaciones miembro, formalizó su decisión mediante un comunicado en el que rechazó de manera unánime el proyecto.

En el documento, la UEFA aseguró que no respaldará la venta de participaciones de la Copa del Mundo ni de otras competiciones de la FIFA a inversionistas privados. El organismo afirmó: “La UEFA y sus federaciones nacionales no participarán en los torneos de la FIFA. La UEFA y sus 55 federaciones miembro se mantienen unidas. Rechazamos de forma unánime e inequívoca la propuesta de la FIFA de transferir participaciones de propiedad de la Copa del Mundo y de otras competiciones de la FIFA a inversores privados”.

También defendió que el Mundial representa un patrimonio del futbol y no un activo comercial. En ese sentido, señaló: “La Copa del Mundo no puede ser tratada como un producto de inversión. Es uno de los mayores legados deportivos del fútbol, forjada a lo largo de generaciones gracias a los jugadores, las selecciones nacionales y los aficionados de todos los continentes. Ninguna parte de ella debe cederse jamás a inversores privados. La Copa del Mundo no está en venta”.

La UEFA además cuestionó la forma en que se presentó la iniciativa y acusó a la FIFA de impulsar una decisión de gran impacto sin consultar a los actores involucrados. En su posicionamiento indicó: “Resulta irresponsable e indefendible que una propuesta de tal importancia para el fútbol se haya concebido en secreto y se haya llevado al borde de su aprobación sin ninguna consulta significativa con quienes tienen encomendada la gestión de este deporte”.

El organismo europeo también advirtió que permitir el ingreso de inversionistas modificaría la manera en que se toman las decisiones sobre las competiciones internacionales. Según expuso: “En el momento en que los inversores externos adquieran participaciones en las competiciones de la FIFA, el fútbol cambiará para siempre. La rentabilidad comercial se convertirá en una obligación permanente. Las expectativas de los inversores se convertirán en una presión diaria”.

¿Qué se sabe sobre el nuevo plan de inversión de Infantino?

La propuesta impulsada por Gianni Infantino contempla la creación de FIFA Forward Enterprise (FFE), una nueva filial que concentraría las operaciones comerciales y de las competiciones del organismo, entre ellas la Copa del Mundo. Aunque la FIFA mantendría el control de la entidad y de las decisiones deportivas, el proyecto permitiría la entrada de inversionistas privados con participaciones minoritarias.

De acuerdo con el plan, FFE tendría una valoración inicial de 20 mil millones de dólares y buscaría recaudar hasta 4.2 mil millones de dólares antes de que concluya el año. Ese capital serviría para ampliar los recursos destinados a los programas de desarrollo de la FIFA. Además, la propuesta contempla entregar 20 millones de dólares de forma inmediata a cada una de las 211 asociaciones miembro y aumentar el financiamiento para los siguientes ciclos mundialistas.

Para que el proyecto entre en vigor, las 211 federaciones afiliadas deberán aprobarlo antes del 19 de septiembre, plazo fijado por Infantino. En caso de no aceptar la propuesta dentro de ese periodo, las asociaciones podrían enfrentar sanciones financieras.

El rechazo tampoco se limita al futbol europeo. La Confederación Asiática de Futbol (AFC) expresó su preocupación por el impacto que la iniciativa podría tener sobre las competencias continentales.

¿Quiénes podrían ser los inversionistas de FIFA Forward Enterprise?

Hasta ahora, la FIFA informó que Thrive Eternal encabeza el grupo de inversionistas propuesto para participar en FIFA Forward Enterprise. Se trata de una sociedad impulsada por Joshua Kushner, quien aparece como el principal interesado en liderar la operación si el proyecto recibe la aprobación de las asociaciones miembro.

La FIFA explicó que la intención es incorporar inversionistas de largo plazo con participaciones minoritarias y sin capacidad de controlar la gestión de la nueva filial. Según el organismo, la selección de estos participantes responderá a criterios de gobernanza y estrategia, además de buscar una representación geográfica diversa que refleje el carácter global del futbol.

Infantino propone la venta de activos en FFE, filal que crearía la FIFA (Foto: Xinhua).

Por el momento, el organismo no ha informado cuándo el Consejo de la FIFA y las 211 asociaciones miembro discutirán formalmente la propuesta.

Con información de EFE y AP.