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México Sub-23 vs. Venezuela en los Juegos Centroamericanos EN VIVO HOY: ¿Dónde y a qué hora ver el partido?

Los seleccionados mexicanos de la Sub-23 inician su participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, estos son los horarios y canales de transmisión.

México Sub-23 debuta en los Juegos Centroamericanos y del Caribe contra Venezuela. (Foto: Freepik/JCC2026)
México Sub-23 debuta en los Juegos Centroamericanos y del Caribe contra Venezuela. (Foto: Freepik/JCC2026)
Por Redacción

La Selección Mexicana Sub-23 inicia su participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 con un duelo frente a Venezuela, un partido clave para comenzar con el pie derecho la fase de grupos y acercarse a la defensa del título conquistado en la edición anterior.

El Tricolor está en el Grupo A, junto con la Vinotinto, República Dominicana y Guatemala, por lo que busca sumar sus primeros tres puntos para encaminar su clasificación a la siguiente ronda del torneo.

¿A qué hora juega México Sub-23 vs Venezuela?

El encuentro entre México Sub-23 y Venezuela se lleva a cabo este jueves 30 de julio, en Santo Domingo, República Dominicana, sede de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026.

El silbatazo inicial está programado para las 14:00 horas, tiempo del centro de México.

¿Dónde ver EN VIVO el partido de México Sub-23 vs Venezuela?

Los aficionados pueden seguir el debut de la Selección Mexicana a través de distintas plataformas.

La transmisión está disponible en Fox Sports, además de la página web, el canal de YouTube y la aplicación de TV Azteca. Asimismo, el partido podrá verse mediante la aplicación de Claro Sports.

Si no cuentas con acceso a alguna de estas opciones, también podrás seguir las acciones más importantes y el minuto a minuto a través de El Financiero Deportes.

¿Cuándo son los próximos partidos de México Sub-23 en la fase de grupos?

Tras enfrentar a Venezuela, la Selección Mexicana tiene otros dos compromisos en busca de avanzar a las semifinales dentro de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

  • República Dominicana vs México | Sábado 1 de agosto | 17:00 horas.
  • México vs Guatemala | Lunes 3 de agosto | 14:00 horas
México Sub-23 participa en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. (Foto: JCC2026)
México Sub-23 participa en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. (Foto: JCC2026)

¿Quiénes son los convocados de México Sub-23 para los Juegos Centroamericanos 2026?

Los convocados pertenecen a equipos de la Liga MX, quienes buscan mantener a México entre las principales potencias del futbol de la región.

Porteros

  • E. Ochoa (Cruz Azul)
  • C. Camacho (Pachuca)

Defensas

  • J. Velázquez (Cruz Azul)
  • S. Cervantes (Dorados)
  • E. López (Juárez)
  • C. Soldati (Chivas)
  • D. Ochoa (Necaxa)
  • R. Pachuca (Puebla)

Mediocampistas

  • O. Vázquez (Atlante)
  • D. Valdéz (Cruz Azul)
  • A. Castro (Cruz Azul)
  • B. Parra (Querétaro)
  • G. García (Chivas)
  • J. Uribe (Chivas)
  • I. Tello (Necaxa)
  • M. Fava (Pachuca)
  • B. Téllez (Tapatío)

Delanteros

  • J. Moxica (Atlante)
  • M. Levy (Cruz Azul)
  • T. Jiménez (Santos)

¿Cómo le ha ido a la Selección Mexicana en los Juegos Centroamericanos y del Caribe?

El futbol pertenece a los Juegos Centroamericanos y del Caribe desde la edición de San Salvador 1935, y México se ha consolidado como una de las selecciones más exitosas de la competencia.

A lo largo de su historia, el Tricolor ha conquistado 13 medallas: seis de oro, seis de plata y una de bronce, un palmarés que refleja su protagonismo en el certamen regional.

Únicamente en Cartagena 2006 y Barranquilla 2018 la Selección Mexicana quedó fuera del podio, mientras que en San Salvador 2023 recuperó la cima al conquistar la medalla de oro.

Ahora, el representativo Sub-23 llega a Santo Domingo 2026 con el objetivo de defender ese campeonato y comenzar su camino con una victoria frente a Venezuela.

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