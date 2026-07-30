México Sub-23 vs. Venezuela en los Juegos Centroamericanos EN VIVO HOY: ¿Dónde y a qué hora ver el partido?

México Sub-23 debuta en los Juegos Centroamericanos y del Caribe contra Venezuela. (Foto: Freepik/JCC2026)

La Selección Mexicana Sub-23 inicia su participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 con un duelo frente a Venezuela, un partido clave para comenzar con el pie derecho la fase de grupos y acercarse a la defensa del título conquistado en la edición anterior.

El Tricolor está en el Grupo A, junto con la Vinotinto, República Dominicana y Guatemala, por lo que busca sumar sus primeros tres puntos para encaminar su clasificación a la siguiente ronda del torneo.

¿A qué hora juega México Sub-23 vs Venezuela?

El encuentro entre México Sub-23 y Venezuela se lleva a cabo este jueves 30 de julio, en Santo Domingo, República Dominicana, sede de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026.

El silbatazo inicial está programado para las 14:00 horas, tiempo del centro de México.

¿Dónde ver EN VIVO el partido de México Sub-23 vs Venezuela?

Los aficionados pueden seguir el debut de la Selección Mexicana a través de distintas plataformas.

La transmisión está disponible en Fox Sports, además de la página web, el canal de YouTube y la aplicación de TV Azteca. Asimismo, el partido podrá verse mediante la aplicación de Claro Sports.

Si no cuentas con acceso a alguna de estas opciones, también podrás seguir las acciones más importantes y el minuto a minuto a través de El Financiero Deportes.

¿Cuándo son los próximos partidos de México Sub-23 en la fase de grupos?

Tras enfrentar a Venezuela, la Selección Mexicana tiene otros dos compromisos en busca de avanzar a las semifinales dentro de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

República Dominicana vs México | Sábado 1 de agosto | 17:00 horas.

| Sábado 1 de agosto | 17:00 horas. México vs Guatemala | Lunes 3 de agosto | 14:00 horas

México Sub-23 participa en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. (Foto: JCC2026)

¿Quiénes son los convocados de México Sub-23 para los Juegos Centroamericanos 2026?

Los convocados pertenecen a equipos de la Liga MX, quienes buscan mantener a México entre las principales potencias del futbol de la región.

Porteros

E. Ochoa (Cruz Azul)

C. Camacho (Pachuca)

Defensas

J. Velázquez (Cruz Azul)

S. Cervantes (Dorados)

E. López (Juárez)

C. Soldati (Chivas)

D. Ochoa (Necaxa)

R. Pachuca (Puebla)

Mediocampistas

O. Vázquez (Atlante)

D. Valdéz (Cruz Azul)

A. Castro (Cruz Azul)

B. Parra (Querétaro)

G. García (Chivas)

J. Uribe (Chivas)

I. Tello (Necaxa)

M. Fava (Pachuca)

B. Téllez (Tapatío)

Delanteros

J. Moxica (Atlante)

M. Levy (Cruz Azul)

T. Jiménez (Santos)

¿Cómo le ha ido a la Selección Mexicana en los Juegos Centroamericanos y del Caribe?

El futbol pertenece a los Juegos Centroamericanos y del Caribe desde la edición de San Salvador 1935, y México se ha consolidado como una de las selecciones más exitosas de la competencia.

A lo largo de su historia, el Tricolor ha conquistado 13 medallas: seis de oro, seis de plata y una de bronce, un palmarés que refleja su protagonismo en el certamen regional.

Únicamente en Cartagena 2006 y Barranquilla 2018 la Selección Mexicana quedó fuera del podio, mientras que en San Salvador 2023 recuperó la cima al conquistar la medalla de oro.

Ahora, el representativo Sub-23 llega a Santo Domingo 2026 con el objetivo de defender ese campeonato y comenzar su camino con una victoria frente a Venezuela.