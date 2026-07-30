México Sub-23 vs. Venezuela en los Juegos Centroamericanos EN VIVO HOY: ¿Dónde y a qué hora ver el partido?

La Selección Mexicana Sub-23 inicia su participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 con un duelo frente a Venezuela, un partido clave para comenzar con el pie derecho la fase de grupos y acercarse a la defensa del título conquistado en la edición anterior.
El Tricolor está en el Grupo A, junto con la Vinotinto, República Dominicana y Guatemala, por lo que busca sumar sus primeros tres puntos para encaminar su clasificación a la siguiente ronda del torneo.
¿A qué hora juega México Sub-23 vs Venezuela?
El encuentro entre México Sub-23 y Venezuela se lleva a cabo este jueves 30 de julio, en Santo Domingo, República Dominicana, sede de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026.
El silbatazo inicial está programado para las 14:00 horas, tiempo del centro de México.
¿Dónde ver EN VIVO el partido de México Sub-23 vs Venezuela?
Los aficionados pueden seguir el debut de la Selección Mexicana a través de distintas plataformas.
La transmisión está disponible en Fox Sports, además de la página web, el canal de YouTube y la aplicación de TV Azteca. Asimismo, el partido podrá verse mediante la aplicación de Claro Sports.
Si no cuentas con acceso a alguna de estas opciones, también podrás seguir las acciones más importantes y el minuto a minuto a través de El Financiero Deportes.
¿Cuándo son los próximos partidos de México Sub-23 en la fase de grupos?
Tras enfrentar a Venezuela, la Selección Mexicana tiene otros dos compromisos en busca de avanzar a las semifinales dentro de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.
- República Dominicana vs México | Sábado 1 de agosto | 17:00 horas.
- México vs Guatemala | Lunes 3 de agosto | 14:00 horas
¿Quiénes son los convocados de México Sub-23 para los Juegos Centroamericanos 2026?
Los convocados pertenecen a equipos de la Liga MX, quienes buscan mantener a México entre las principales potencias del futbol de la región.
Porteros
- E. Ochoa (Cruz Azul)
- C. Camacho (Pachuca)
Defensas
- J. Velázquez (Cruz Azul)
- S. Cervantes (Dorados)
- E. López (Juárez)
- C. Soldati (Chivas)
- D. Ochoa (Necaxa)
- R. Pachuca (Puebla)
Mediocampistas
- O. Vázquez (Atlante)
- D. Valdéz (Cruz Azul)
- A. Castro (Cruz Azul)
- B. Parra (Querétaro)
- G. García (Chivas)
- J. Uribe (Chivas)
- I. Tello (Necaxa)
- M. Fava (Pachuca)
- B. Téllez (Tapatío)
Delanteros
- J. Moxica (Atlante)
- M. Levy (Cruz Azul)
- T. Jiménez (Santos)
¿Cómo le ha ido a la Selección Mexicana en los Juegos Centroamericanos y del Caribe?
El futbol pertenece a los Juegos Centroamericanos y del Caribe desde la edición de San Salvador 1935, y México se ha consolidado como una de las selecciones más exitosas de la competencia.
A lo largo de su historia, el Tricolor ha conquistado 13 medallas: seis de oro, seis de plata y una de bronce, un palmarés que refleja su protagonismo en el certamen regional.
Únicamente en Cartagena 2006 y Barranquilla 2018 la Selección Mexicana quedó fuera del podio, mientras que en San Salvador 2023 recuperó la cima al conquistar la medalla de oro.
Ahora, el representativo Sub-23 llega a Santo Domingo 2026 con el objetivo de defender ese campeonato y comenzar su camino con una victoria frente a Venezuela.