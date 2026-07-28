Selección Mexicana de béisbol en Santo Domingo 2026: Fechas, horarios, roster, rivales y todos los detalles

México defiende el oro en Santo Domingo 2026 (Fotoarte: El Financiero / Créditos: IA Gemnini, Santo Domingo 2026, Selección Mexicana de Béisbol).

¡A cerrar la herida que dejó el Clásico Mundial 2026! La Selección Mexicana de béisbol regresa a la actividad como parte del calendario de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Bajo la dirección de Víctor ‘Flamingo’ Bojórquez, México se presenta con un roster integrado principalmente por jóvenes con algo de experiencia en la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), la Liga Mexicana del Pacífico (LMP) y Ligas Menores de Estados Unidos.

La novena mexicana defenderá la histórica medalla de oro conquistada en San Salvador 2023, cuando por primera vez se proclamó campeona de esta disciplina en los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Calendario de la Selección Mexicana de béisbol en Santo Domingo 2026: ¿Cuándo y dónde juegan?

En esta edición, México compartirá grupo con Panamá, Colombia y El Salvador en busca de un lugar en la lucha por las medallas.

De acuerdo con la Confederación Mundial de Beisbol y Sóftbol (WBSC), México es el segundo mejor sembrado del torneo al ocupar el séptimo lugar del Ranking Mundial, solo por detrás de Puerto Rico (sexto).

De hecho, siete de las 20 mejores selecciones del Ranking Mundial de la WBSC participan en el torneo, por lo que se espera un alto nivel de competencia.

La Selección Mexicana debutará el viernes 31 de julio y volverá a la actividad el 1 y 2 de agosto. Así es como pinta el calendario inicial para Santo Domingo 2026:

Tras concluir la fase de grupos, el calendario contempla la Ronda de Clasificación (7.º-8.º) el 3 de agosto y la Super Ronda entre el 4 y el 6, mientras que los partidos por las medallas se disputarán el 7 de agosto.

Roster de México para béisbol en los Juegos Centroamericanos 2026: ¿Quién está en la convocatoria de la Selección?

El roster mexicano está conformado en su mayoría por prospectos, aunque también cuenta con algunos peloteros de buenas experiencia como Ítalo Motta (Tecolotes), José Robledo (Conspiradores) y Christian Morales (Saraperos).

Esta es la convocatoria de México para esta competencia:

Receptores

Joseph Sequera (8)

José Ary Torres (51)

Lanzadores

Jorge Monroy (84)

Jesús Luna (93)

André Sánchez (89)

Irving Medina (1)

Saúl Arias (95)

Daniel Zazueta (70)

Hendrick Briones (7)

Pedro Reyes (87)

Isaías Félix (71)

José Manuel Soria (98)

Alejandro Trujillo (25)

Alan Valdez (30)

Ángel López (46)

Jardineros

Christian Morales (12)

Héctor Hernández (28)

Yordi Martínez (47)

Carlos Báez (88)

Jugadores de cuadro

Ítalo Motta (32)

Johan López (10)

José Robledo (20)

Jesús Villalobos (76)

Kevin Armenta (18)

Cuerpo técnico

Víctor Bojórquez (mánager)

José Luis Sandoval

Roque Sánchez

Rubén Estrada

Santos Hernández

Manuel Pérez

Jorge López

Fernando Aguado

¿Dónde ver los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026?

Los aficionados en México cuentan con varias alternativas para seguir en vivo la actividad de la delegación nacional en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, ya sea por televisión o vía internet: