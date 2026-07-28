¡Vuelve el francés! ¿Cuándo se estrena ‘Betty, la fea: La historia continúa’, temporada 3?

'Betty, la fea' estrena una nueva temporada en agosto de 2026. (Fotos: Prime Video / IA).

Yo hice seis semestres de finanzas en la San Marino y creo que puedo hacer bien este cálculo: Betty La Fea: La Historia Continúa llega pronto a las pantallas ¡y nos trae sorpresas como al “triple papito” del francés!

La tercera temporada, producción de RCN Estudios renovada bajo el nombre Betty, la fea: Más fea que nunca, se estrena con tres personajes que no aparecían desde la telenovela original.

¿Dónde y cuándo ver ‘Betty La Fea: La historia continúa’ 3?

El tráiler oficial de Betty, la Fea temporada 3, estrenado este martes como un opening reinterpretado de la telenovela, nos confirma que el la fecha de estreno es el 28 de agosto de 2026.

Según un comunicado, la serie se transmitirá exclusivamente por Prime Video en más de 240 países y territorios, con todos los capítulos disponibles el mismo día, así que prepara la arepita y el juguito de mora para tu maratón.

Pasaron casi tres décadas desde que Yo soy Betty, la fea (1999-2001) llegó a nuestras vidas. La historia se retomó oficialmente con Betty La Fea: La Historia Continúa, cuyas dos primeras temporadas se estrenaron en 2024 y 2025 y nos dieron un golpe de realidad: nuestra heroína no vivió feliz para siempre con Armando Mendoza, pero encontró su propio camino a la felicidad.

Hace unos días, Prime Video publicó un video promocional donde vemos a Ana María Orozco —en su papel de Betty— en una conferencia de prensa donde adelantó que “regresan varias estrellas” y que “ahora sí, el equipo está completo”.

“Ecomoda es mi casa. Es el lugar donde empecé siendo secretaria y terminé siendo presidenta (...) así como regresaron personas que extrañábamos mucho, también regresó alguien que debió quedarse en el pasado. Las puertas están abiertas para todos. Esta es nuestra oportunidad para encontrarnos de nuevo… o para conocernos por primera vez”, reflexionó Betty.

¿De qué trata la nueva temporada de ‘Betty La Fea: La historia continúa’?

La trama de la temporada 3 arranca con el regreso de Betty a Bogotá para el desfile de despedida de Hugo Lombardi, donde se reencuentra con Armando. Por primera vez desde la novela original, El Cuartel de las Feas está completo: Paula Peña, quien interpreta a Sofía, se reincorpora a la historia.

También tendremos a Michel Doinel, conocido como 'El Francés’, y a Román, dos personajes del pasado de Beatriz Pinzón.

Betty enfrenta una nueva etapa a los 52 años: ya va a terapia, dejó la casa de su padre para vivir en su departamento propio y lidia con una crisis en Ecomoda por escándalo de plagio.

A la par, Beatriz se ve de nuevo en un triángulo amoroso entre Armando y Michel; además, se encuentra con que su hija Mila exige su posición en la empresa y la sorprende con una relación con Román.

Lorna Cepeda y Julio César Herrera vuelven a la temporada 3 de 'Betty, la fea'. (Foto: Cuartoscuro.com) (Edgar Negrete Lira)

“Betty es uno de esos personajes que vive en el corazón de millones de personas en todo el mundo. Esta nueva temporada honra ese legado mientras se atreve a llevar su historia a un lugar inesperado”, expresó en un comunicado Javiera Balmaceda, Head of International Originals para Latinoamérica, Canadá y Australia en Amazon MGM Studios.

Betty está en una nueva etapa de su vida, divorciada de Armando (Foto: Prime Video, vía AP).

Reparto de ‘Betty La Fea: La historia continúa’ 3: Todos los actores que regresan

El reparto de Betty La Fea temporada 3 confirmado por Amazon Prime Video incluye a:

Ana María Orozco (Beatriz ‘Betty’ Aurora Pinzón Solano)

(Beatriz ‘Betty’ Aurora Pinzón Solano) Jorge Enrique Abello (Armando Mendoza Sáenz)

(Armando Mendoza Sáenz) Natalia Ramírez (Marcela Valencia)

(Marcela Valencia) Julián Arango (Hugo Lombardi)

(Hugo Lombardi) Lorna Cepeda (Patricia Fernández)

(Patricia Fernández) Mario Duarte (Nicolás Mora)

(Nicolás Mora) Juanita Molina (Camila ‘Mila’ Mendoza Pinzón)

(Camila ‘Mila’ Mendoza Pinzón) Carlos ‘Pity’ Camacho (Pascual Pabón)

(Pascual Pabón) Diego Cadavid (Román)

(Román) Julio César Herrera (Freddy Stewart Contreras)

(Freddy Stewart Contreras) Luces Velásquez (Bertha Muñoz de González)

(Bertha Muñoz de González) Estefanía Gómez (Aura María Fuentes)

(Aura María Fuentes) Marcela Posada Arbeláez (Sandra Patiño)

(Sandra Patiño) María Eugenia Arboleda (Mariana Valdéz)

(Mariana Valdéz) Paula Peña (Sofía de Rodríguez)

(Sofía de Rodríguez) Jorge Herrera (Hermes Pinzón Galarza)

(Hermes Pinzón Galarza) Patrick Delmas (Michel Doinel)

(Michel Doinel) Alberto León Jaramillo (Saúl Gutiérrez)

(Saúl Gutiérrez) Zharick León (María José ‘Majo’ Arriaga López)

(María José ‘Majo’ Arriaga López) Brian Moreno

Geraldine Zivic

La temporada es dirigida por Juan Carlos Mazo, producida por Juan Pablo Posada, Yalile Giordanelli y Alexander Marín, y escrita por César Augusto Betancur ‘Pucheros’, Luis Carlos Ávila y Carolina Cuervo.