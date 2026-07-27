¿Quién es quién en ‘Carlota’, nueva serie protagonizada por Belinda?

Belinda encabeza el elenco de Carlota, nueva serie original de HBO Max inspirada en la vida de Carlota de Bélgica, la última emperatriz de México. La producción reúne a actores de México y España para dar vida a personajes históricos como Maximiliano de Habsburgo, Josefa, Alfred van der Smissen y Enriqueta Villalpando.

Además de la cantante y actriz, el reparto incluye a Jaime Lorente, conocido por La casa de papel; Miguel Ángel Silvestre, Mabel Cadena (Avengers: Doomsday), Bárbara de Regil (de Rosario Tijeras), Sebastián Zurita, Irena Azuela, Álvaro Rico (de la serie Élite) y Clara Alvarado.

La nueva serie 'Carlota' se basa en la historia del matrimonio de los últimos emperadores de México. (Foto: Cortesía)

¿Quién interpreta a cada personaje en ‘Carlota’?

HBO Max reveló las primeras imágenes oficiales de la serie, en las que confirmó a los protagonistas que dan vida a las principales figuras de la historia.

Belinda interpreta a Carlota de Bélgica , la última emperatriz de México, esposa del archiduque Maximiliano de Habsburgo. Se casa en 1857 y viaja a México en 1864, donde es coronada.

, la última emperatriz de México, esposa del archiduque Maximiliano de Habsburgo. Se casa en 1857 y viaja a México en 1864, donde es coronada. Jaime Lorente da vida a Maximiliano de Habsburgo , quien tenía la misión de instaurar un imperio francés en México.

da vida a , quien tenía la misión de instaurar un imperio francés en México. Miguel Ángel Silvestre interpreta a Alfred van der Smissen , general belga al frente de las tropas de su país durante la segunda guerra de México y Francia.

interpreta a , general belga al frente de las tropas de su país durante la segunda guerra de México y Francia. Mabel Cadena es Josefa .

es . Bárbara de Regil da vida a Enriqueta Villalpando , dama de la Corte del Segundo Imperio Mexicano, además de ser una mujer de la alta sociedad con poder.

da vida a , dama de la Corte del Segundo Imperio Mexicano, además de ser una mujer de la alta sociedad con poder. Sebastián Zurita interpreta a Leonardo Márquez , militar conservador mexicano.

interpreta a , militar conservador mexicano. Irena Azuela es La Viuda Fernández .

es . Álvaro Rico interpreta a Leopoldo , hermano de Carlota.

interpreta a , hermano de Carlota. Clara Alvarado da vida a Paula Kolonitz.

Jaime Lorente interpreta a Maximiliano de Habsburgo en la serie 'Carlota'. (Cortesía)

Mabel Cadena interpreta a Josefa. (Foto: Cortesía)

¿Qué se sabe de la serie Carlota?

La producción está inspirada en la historia de Carlota de Bélgica y su llegada al Segundo Imperio Mexicano junto a Maximiliano de Habsburgo.

La serie fue creada por Carlos Quintanilla Sakar y Adriana Pelusi, quien también funge como guionista principal. La dirección está a cargo de Ana Lorena Pérez Ríos y José Manuel Cravioto.

De acuerdo con HBO Max, el rodaje se extendió durante 17 semanas en más de 40 locaciones de América Latina y Europa. En la producción participaron 45 actores, cerca de mil 370 extras, además de 80 músicos y más de 100 bailarines y dobles.

Uno de los elementos centrales de la serie es el diseño de producción y el vestuario, concebidos para recrear el siglo XIX desde una perspectiva contemporánea. Para ello se intervinieron palacios, jardines, conventos y calles históricas, además de construir escenarios como la recámara imperial de Carlota y Maximiliano, un camarote de barco y unas caballerizas.

'Carlota' es una serie de época que prepara todo para su estreno en HBO Max. (Foto: Cortesía)

“La investigación histórica fue nuestro punto de partida, pero también tuvimos la libertad de reinterpretar ese universo desde una mirada creativa. Los libretos nos dieron también mucha libertad para crear, tanto en los colores y las formas como en el diseño de producción, el vestuario, el maquillaje y la peluquería, permitiéndonos tomar licencias creativas y buscar un equilibrio entre la precisión histórica y la ficción”, explicó Carlos Bodelón, director de producción.

La plataforma difundió las primeras imágenes oficiales en el aniversario de bodas de Carlota y Maximiliano. Por el momento no se tiene una fecha de estreno confirmada para la serie protagonizada por Belinda.