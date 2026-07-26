La historia real de ‘Elize: Sombras de una mujer’, película en tendencia en Netflix

Las producciones inspiradas en hechos reales se popularizan y se vuelven tendencia en Netflix y una de las más comentadas recientemente es Elize: Sombras de una mujer, un thriller psicológico brasileño que rápidamente se colocó entre lo más vistas de la plataforma.

La cinta, protagonizada por Lorena Comparato, está inspirada en el caso de Elize Matsunaga, una mujer que en 2012 realizó uno de los crímenes más impactantes al asesinar a su esposo, el empresario Marcos Kitano Matsunaga, heredero de la compañía de alimentos Yoki.

Aunque la película de Netflix toma algunas licencias narrativas, la historia se basa en un caso real que nuevamente generó interés más de dos décadas después de ocurridos los hechos.

Lorena Comparato es la protagonista de la película 'Elize: Sombras de una mujer'. (Foto: Cortesía Netflix) (ALEXANDRE MOREIRA/Ana Pazian/Netflix)

¿Cuál es la historia real de ‘Elize: Sombras de una mujer’?

Elize Matsunaga nació en el estado brasileño de Paraná y tuvo una infancia marcada por dificultades económicas y familiares. Ya en la adultez trabajó como acompañante de lujo, actividad mediante la cual conoció a Marcos Matsunaga, un empresario perteneciente a una de las familias más reconocidas de la industria alimentaria en Brasil.

Tras iniciar una relación, ambos contrajeron matrimonio y formaron una familia. Sin embargo, con el paso del tiempo la relación comenzó a deteriorarse debido a constantes conflictos y acusaciones de infidelidad.

De acuerdo con la investigación del caso, en mayo de 2012 Elize confrontó a su esposo después de descubrir que mantenía una relación con otra mujer. Durante la discusión le disparó y posteriormente desmembró el cuerpo para intentar ocultar el crimen.

La desaparición del empresario movilizó a las autoridades brasileñas hasta que la investigación permitió identificar a Elize como la principal responsable del homicidio. Ella terminó por confesar el asesinato y fue procesada por la justicia brasileña.

La película basada en un crimen real se toma libertades dentro de la narrativa. La cinta sigue la vida de una exdama de compañía que cree haber encontrado estabilidad al casarse con un empresario millonario. Sin embargo, la aparente vida perfecta comienza a fracturarse entre diferencias sociales, secretos, celos e infidelidades, hasta desembocar en el crimen que conmocionó a Brasil.

A diferencia de un documental, Elize: Sombras de una mujer presenta una recreación dramatizada de los hechos desde la perspectiva de su protagonista. Netflix ha señalado que el largometraje busca explorar la complejidad emocional y psicológica de la relación sin convertir la historia en una investigación policial, sino en un thriller centrado en el deterioro del matrimonio.

'Elize: Sombras de una mujer' se basa en un crimen real que ocurrió en Brasil. (Foto: Cortesía Netflix) (ANA PAZIAN/Ana Pazian/Netflix)

¿Qué pasó con Elize Matsunaga después del crimen?

En 2016, Elize Matsunaga fue declarada culpable del asesinato de Marcos Matsunaga y recibió una condena de 19 años y 11 meses de prisión.

Tras cumplir parte de la sentencia y acceder a beneficios contemplados por la legislación brasileña, obtuvo la libertad condicional en 2022 bajo diversas restricciones judiciales. Desde entonces ha mantenido un perfil mucho más discreto, mientras el caso continúa siendo objeto de documentales, libros y ahora de una adaptación cinematográfica.

El interés por su historia llevó a la plataforma Netflix a producir primero la serie documental Elize Matsunaga: Érase una vez un crimen, estrenada en 2021, y posteriormente Elize: Sombras de una mujer, una ficción que retoma el caso desde un enfoque dramático y psicológico.